Philipp Weishaupt holt Weltcup-Sieg in Riad

Der Jettinger gewinnt mit seinem Pferd Coby auf der arabischen Halbinsel. Welche Bilanz der Reiter am Ende des Jahres zieht.

Die weite Reise in die arabische Welt hat sich für den Jettinger Reiter Philipp Weishaupt gelohnt. Beim Weltcup-Turnier in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, holte sich der 36-Jährige mit seinem Hannoveraner Coby am vergangenen Wochenende den Sieg im Weltcup. Für Weishaupt ist es ein versöhnlicher Jahresabschluss, nachdem er das Hauptziel des Jahres, die Teilnahme an den Olympischen Spielen, wegen einer Verletzung seines Pferdes verpasst hatte.

Weishaupt und sein elfjähriger Hannoveraner Coby (von Contagio) fühlen sich auf der arabischen Halbinsel offensichtlich wohl. Denn der Jettinger war dort schon im Vorjahr ziemlich erfolgreich. Dort hatte er zwar im Weltcup-Springen nicht siegen können, dafür aber beide Großen Preise mit Coby für sich entschieden. Am vergangenen Wochenende drehte er das Ganze um und gewann das Weltcup-Springen des CSI5*. Dort auf Coby zu siegen, sei längst überfällig gewesen. Der Hannoveraner sei seit Monaten gut drauf, „den Weltcup mit ihm zu holen, das lag quasi auf der Straße“, sagte Weishaupt im Gespräch mit unserer Redaktion. „Dass es ausgerechnet in Riad immer so gut läuft, ist Zufall“, glaubt der Jettinger.

Philipp Weishaupt startet im Stechen als Letzter

22 Paare, überwiegend Reiter aus arabischen Ländern, traten in Riad an. Sieben von ihnen erreichten nach fehlerfreiem Umlauf das Stechen, unter ihnen auch Philipp Weishaupt. Als letzter Starter hatte er mit Coby die besten Karten und spielte sie voll aus. Der Bereiter im Stall von Ludger Beerbaum gab richtig Gas, nahm enge Wendungen, nutzte den großen Galopp des Hannoveraners aus und überquerte in fehlerfreien 39,91 Sekunden die Ziellinie. „Das war super, richtig schnell und vom Allerfeinsten“, freute sich der 36-Jährige. Dass er damit eine Reihe von Top-Reitern hinter sich lassen konnte, sei ein „gutes Gefühl“. Die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste, der Schwede Peder Fredricson, benötigte mit dem 13-jährigen Hengst Hansson WI 41,03 Sekunden und schaffte es damit auf Platz zwei.

Für den Sieg im Weltcup-Springen gab es neben 20 Punkten in der Gesamtwertung auch 75.000 Euro Preisgeld für den Deutschen Meister von 2020. Ein Trostpflaster dafür, dass es mit den Olympischen Spielen im Sommer nicht geklappt hat. „Das war schon enttäuschend für mich“, so Weishaupt. Mit Cobys Leistungen sei er allerdings sehr zufrieden, er habe heuer „die Kohlen aus dem Feuer geholt“.

Philipp Weishaupt, der am Morgen nach seinem Sieg in seine Jettinger Heimat zurückgekehrt ist und Weihnachten bei seiner Familie verbringt, richtet den Blick schon nach vorne ins neue Jahr. Januar bis März will er in Wellington/Florida verbringen, Turniere bestreiten und versuchen, mit neuen Pferden „etwas aufzubauen“. Coby nimmt er aber auf alle Fälle auch mit.