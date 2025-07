Maximilian Weishaupt triumphiert beim Großen Preis in Ingolstadt-Hagau

Einmal mehr hat sich Springreiter Maximilian Weishaupt eindrucksvoll in Szene gesetzt – und das auf ganz großer Bühne: Beim traditionsreichen Reitturnier in Ingolstadt-Hagau gewann der aus Jettingen-Scheppach stammende Weishaupt den Großen Preis über 1,50 Meter. Mit seiner bewährten Stute DSP Omerta Incipit lieferte er eine Glanzleistung ab und sicherte sich den Sieg.

Schon im Grundumlauf zeigte das erfahrene Duo, warum es regelmäßig auf höchstem Niveau mitmischt: Null Fehler, souverän geritten und mit guter Übersicht meisterten Weishaupt und die 14-jährige Stute den technisch anspruchsvollen Parcours. Dabei wirkte DSP Omerta Incipit fast spielerisch leicht, sprang vorsichtig und kraftvoll und absolvierte dabei auch noch die schnellste Runde unter allen Teilnehmern.

Maximilian Weishaupt läuft zu Höchstform auf

Durch diese Spitzenleistung qualifizierte sich Weishaupt als letzter Starter für die entscheidende Siegerrunde. Eine Position, in der er bekanntlich zur Höchstform aufläuft. Und genau das tat er in Ingolstadt erneut: Mit einer mutigen, perfekt abgestimmten Runde und einer Zeit von 35,16 Sekunden nahm er der bis dahin führenden Zweitplatzierten fast zwei volle Sekunden ab und holte sich unter dem Applaus der vollen Arena in Hagau-Ingolstadt den Sieg.

„Omerta kennt solche Aufgaben. Sie ist zuverlässig, sensibel und gibt immer alles“, so Weishaupt nach dem Triumph. Für den Jettinger Reiter ist es ein weiterer Beleg seiner konstanten Spitzenform, die ihn bereits auf zahlreiche internationale Turniere geführt hat. Ingolstadt-Hagau aber war ein Heimspiel mit ganz besonderer Bedeutung.

Weishaupt glänzt im Großen Preis gleich doppelt

Besonders stolz über den Sieg vor heimischem Publikum zeigte sich auch Karl Gruber aus Ingolstadt, der sowohl Züchter als auch Besitzer von DSP Omerta Incipit ist. Für ihn war es ein emotionaler Höhepunkt, die Stute aus eigener Zucht auf dieser großen Bühne ganz oben sehen zu dürfen.

Doch der Sieg war nicht das einzige Ausrufezeichen, das Maximilian Weishaupt an diesem Wochenende setzte. Schon am Freitag zeigte er, dass mit ihm zu rechnen ist: In der Qualifikation zum Bayern-Championat belegte er mit der Stute Illusion dank einer erneut fehlerfreien Runde den dritten Platz. Erst vor kurzem hatte das eingespielte Duo auch in Babenhausen die Qualifikation für das Championat gewonnen.

Auch im Großen Preis glänzte Weishaupt doppelt: Mit seinem Zweitpferd Kokomo erreichte er ebenfalls die Siegerrunde und belegte am Ende den siebten Platz. Eine beachtliche Leistung angesichts der starken Konkurrenz. Die weiteren Podestplätze im Großen Preis gingen an Stefanie Paul mit Cheeky Charly (36,99 Sek.) und Oliver Berger mit Cassini (37,47 Sek.), die ebenfalls mit starken Auftritten überzeugten. Doch an diesem Tag war Maximilian Weishaupt einfach in einer eigenen Liga. (AZ)