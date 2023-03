In Deutschland ist der TC Donau-Lech-Iller die Nummer eins

Bei der Jahreshauptversammlung des 1560 Mitglieder starken Taekwondo-Club Donau-Lech-Iller werden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Der Taekwondo-Club Donau-Lech-Iller blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, wie die beiden Vorsitzenden Heinrich Magosch und Günter Sonner bei der Jahreshauptversammlung in Schwenningen berichtet haben.

Der Klub kann nicht nur auf zahlreiche Erfolge zurückblicken, sondern auch eine ordnungsgemäße und vorbildliche Kassenführung mit positivem Ergebnis vorweisen. Dies führte zur einstimmigen Entlastung des Führungsteams. Der Neuwahl aller Vorstandsmitglieder stand nichts im Wege.

Der Vorsitzende berichtete über die laufende Vereinsarbeit sowie die Organisation und Teilnahme an verschiedenen Lehrgängen und Meisterschaften. Mit 1560 Mitgliedern ist der TC laut Magosch weiterhin der größte Verein der Deutschen Taekwondo Union (DTU).

Günter Sonner aus Günzburg bleibt 2. Vorsitzender

Der 2. Vorsitzende Günter Sonner organisiert das Wettkampfgeschehen. Ein gewaltiger organisatorischer Aufwand bei 36 Turnieren. Doch dieser Aufwand habe sich gelohnt, da die Sportler zahlreiche Medaillen erkämpften, führte er aus. Der Verein ist laut Sonner im bayerischen Landesverband der einzige, der bei Wettkampf- und Technik-Turnieren so erfolgreich ist. In ihren Ämtern bestätigt wurden bei den Wahlen der Vorsitzende Heinrich Magosch, der 2. Vorsitzende Günter Sonner und der Pressereferent Thomas Rapp sowie Schatzmeister Daniel Magosch.

Als Wahlleiter wurden Ernst Sengotta und Wilhelm Mayer benannt.

Dem bayerischen Kader gehören 15 Sportler an, drei Sportler sind im Nationalkader vertreten. Dies sei nicht zuletzt ein Erfolg der 70 Trainer mit Lizenz. Der Verein stelle auch viele Kampfrichter. Hervorzuheben sind hier zwei Kampfrichterinnen des Weltverbandes: im Technikbereich: Dr. Marion Schrader und Karina Fuhrmann im Wettkampfbereich.

Unterstützung der Kartei der Not

Da es die Kampfsport-Tournee für die Kartei der Not so nicht mehr geben wird, wurde vom Vorstand nach anderen Möglichkeiten gesucht, das Leserhilfswerk der augsburger Allgemeinen zu unterstützen. Nach vielen Gesprächen mit anderen Kampfsportmeistern wurde die Idee geboren, einen Lehrgang anzubieten, zu dem Großmeister vieler Kampfsportverbände ihr Wissen weitergeben. Alle Einnahmen werden dann an die Kartei der Not gespendet. Dieser Lehrgang wird am 15. Juli. in Dillingen stattfinden.