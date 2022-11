Schöne Formen aus der Sonner-Schule in Wasserburg

Die BTU nominiert drei Taekwondo-Sportlerinnen aus der Sonner-Schule in Wasserburg für ein Turnier in Lissabon. Wie sich die Kämpferinnen dort präsentieren.

Viel mehr als eine Reise wert war Lissabon für drei motivierte Teakwondo-Sportlerinnen aus der Wasserburger Schule von Günter Sonner im TC Donau-Lech-Iller. Der Landesverband Bayern (BTU) hatte sie nach starken Vorleistungen für die Portugal Open Poomsae nominiert.

Jessica Schober startete im Teamlauf bis 17 Jahre gemeinsam mit Elisabeth Graf (TSV Feucht) und Irini Savvidou (NWTU). Die drei Kampfsportlerinnen ergatterten Platz drei und somit Bronze für die deutschen Juniorinnnen. Im Einzel konnte Schober dann nicht an den Teamerfolg anknüpfen. Sie verpasste trotz guter Leistungen den Einzug ins Finale.

Sabrina Sidor holt Silber im Einzel der Kadetten

Die zweite Medaille sicherte sich Sabrina Sidor, die ebenfalls bei den Kadetten an den Start ging. Sie setzte sich in einem Feld mit insgesamt 14 Sportlerinnen durch und konnte sich am Ende über Platz zwei freuen.

Raja Dölle, die mit ihrer ersten Nominierung für den Landeskader und ihrem ersten Turnier im Ausland überhaupt gleich zwei Premieren feierte, präsentierte im Einzel der Kadetten bis 14 Jahre zwei starke Formen. Auch sie verfehlte knapp den Einzug ins Finale.

Etwa 400 Athleten aus ganz Europa waren bei diesem hochkarätig besetzten internationalen Turnier in der portugiesischen Hauptstadt am Start. (AZ)

