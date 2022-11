Taekwondo-Asse aus Günzburg-Wasserburg: Jede Menge Glanzstücke

Sonner-Schüler im TC Donau-Lech-Iller räumen im Taekwondo-Formenlauf einige DM-Medaillen ab. Auch beim Deutschen Jugend-Cup gibt's Treppchenplätze.

Die erste Deutsche Meisterschaft Taekwondo Technik in Präsenz nach der Corona-Pause wurde für die Taekwondo-Asse des TC Donau-Lech-Iller (Sportschule Sonner in Günzburg-Wasserburg) ein voller Erfolg. Mit dem neunten Platz unter 48 Mannschaften schlossen die Sporttreibenden an frühere Erfolge an. Erleichtert fasste Günter Sonner nach den Titelkämpfen in Gehrden/Niedersachsen zusammen: „Wir mischen auf deutscher Ebene wieder vorn mit.“ Für ein kleines Team der Sportschule Sonner wurde an gleicher Stelle auch der Deutsche Jugend-Cup zum vollen Erfolg. Kein Jugendlicher fuhr ohne Medaille nach Hause.

Kadetten-Teams holen zwei DM-Medaillen

Die beiden Kadetten-Teams um Elisabeth Arstambaev, Leonie Franke und Sabrina Sidor sowie Raja Dölle, Mia Franke und Verena Keppeler sicherten sich mit den Plätzen zwei und drei gleich zum Auftakt zwei Medaillen. Doch bei diesem grandiosen Start sollte es nicht bleiben, es kam Glanzstück und Glanzstück dazu.

Dank der optimalen Betreuung durch das Trainerteam Janine Smets, Tamara Ernst und Theresa Bulling konnten alle Teilnehmenden des Sonner-Teams ihre Leistung abrufen. Im Einzel der Kadetten mussten alle sechs Starterinnen gegeneinander antreten, die Frage war, wer es bis ins Finale schaffen würde. Für Raja Dölle und Sabrina Sidor reichte es. Sidor ergatterte die Bronzemedaille, Dölle erkämpfte den siebten Platz.

Bronze gab es auch für Lara Volk. Sie präsentierte im Freestyle bis 17 Jahre zum ersten Mal ihre neu zusammengestellte Form und wurde dafür belohnt. „Da ist noch mehr drin“, rief die Kampfsportlerin selbstbewusst aus.

Laura Heinrich zweimal Dritte

Gleich zwei Bronzemedaillen erkämpfte sich Laura Heinrich im Freestyle über 18 Jahre und bei Formen regulär über 30 Jahre. Pech hatte dagegen Chiara Steinle in dem stark besetzten Feld der 17-Jährigen. Mit Platz neun verpasste sie um Haaresbreite den Einzug ins Finale. Jetzt richtet sich der Blick des gesamten Sonner-Teams bereits nach vorne. Im Februar 2023 geht es für die Besten zu den German Open nach Hamburg.

Lesen Sie dazu auch

Bronze beim Deutschen Jugend-Cup

Kim Riesemann hatte unter den Sonner-Sporttreibenden beim Jugend-Cup die größte Konkurrenz; 25 Sportlerinnen gingen in der Klasse der Kadetten bis 14 Jahre an den Start. Riesemann positionierte sich durch ihren kraftvollen und ausdrucksstarken Laufstil in der Vorrunde an der Spitze. Auch im Halbfinale überzeugte sie und zog so ins Finale ein. In einem spannenden Wettkampf, der nicht viel Luft zwischen den ersten drei Plätzen ließ, sicherte sie sich die Bronzemedaille.

Taekwondo Das Team für den Deutschen Jugend-Cup: (von links) Paul Radinger, Alexander Kampke, Sophie Podleskij und Trainerin Tamara Ernst. Foto: Bianca Kampke

Alexander Kampke, der im Freestyle sein erstes Turnier auf Bundesebene bestritt, präsentierte eine sehr starke Form, die ihn am Ende nach ganz nach oben beförderte. Platz eins im Einzel bis elf Jahre – da fiel der Jubel entsprechend groß aus bei Trainerin Tamara Ernst und den Mitgereisten aus Wasserburg.

Erstes Turnier auf Bundesebene

Auch für Sophie Podleskij war es das erste Turnier auf Bundesebene. In ihrer mit acht Sportlerinnen stark besetzten Freestyle Klasse bis 17 Jahre erkämpfte sie sich die Bronzemedaille. Das gelang Paul Radinger in der Klasse bis 17 Jahre ebenfalls; er holte Bronze für das erfolgreiche Freestyle-Team des Vereins. (AZ)

Weitere DM-Ergebnisse – Kadetten bis 14 Jahre: 11. Leonie Franke, 12. Elisabeth Arstambaev, 13. Mia Franke, 15. Verena Keppeler; Frauen bis 30 Jahre: 13. Theresa Bulling; Paar bis 30 Jahre: 6. Sebastian Seibold/Sophie Späth (SG Krumbach); Team bis 30 Jahre: 5. Theresa Bulling, Julia Nufer (TUBW), Sophie Späth (SG Krumbach)