Perfekter Satz, perfekte Saison – Offingens Tennisjugend triumphiert

Ein reines Jugendspielwochenende stand bei der Tennisabteilung des TSV Offingen an. Da die Erwachsenenteams als Helfer auf dem örtlichen Inselfest benötigt wurden, waren diese allesamt spielfrei. Rund ging es aber dennoch auf der Anlage am Mindelbogen. Die Mixed 15-Mannschaft feierte durch einen 6:0-Erfolg gegen den TC Fünfstetten die vorzeitige Meisterschaft in der Südliga 1. Einzelsiege von Florian Stelzle, Ben Wecker, Fiona Sauter und Mila Stöckle legten den Grundstock für diesen tollen Triumph. Die Doppelerfolge von Stelzle/Wecker und Sauter/Stöckle sorgten schließlich dafür, dass kein einziges Match in der Begegnung abgegeben wurde. Neben den eingesetzten Spielern waren außerdem Luisa Bobinger und Max Hackenberg an der Meisterschaft beteiligt. (AZ)



Weitere Ergebnisse:



Junioren – TSF Neu-Ulm Ludwigsfeld 6:0

(Punkte durch David Brenner, Nick Geyerhosz, Paul Strehle und Nico Bestler)

Juniorinnen – TSC Krumbach 6:0

(Punkte durch Stefania Rosca, Lea Renzhofer, Julia Schneider und Amelie Todt)

TC Schießgraben Augsburg – Midcourt I 6:0

Midcourt II – TC Hausen 0:6

TC Reisensburg – U9 12:6

(Punkte durch Timofiy Yarmish, Alex Jedrol und Yarmish/Jedrol)

Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Südliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis