Test zwischen dem FC Augsburg und dem SSV Ulm: Burgau freut sich auf ein „besonderes Spiel“

Wenn Daniel Baumeister, erster Abteilungsleiter des TSV Burgau, über das anstehende Testspiel-Highlight auf dem Gelände „seines“ Vereins spricht, ist ihm die Vorfreude anzumerken. „Das wird natürlich ein besonderes Spiel“, sagt er mit Blick auf das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem SSV Ulm, das am Mittwochnachmittag um 17.30 Uhr im TSV-Sportzentrum in Burgau stattfindet.

Eigentlich trägt dort die etwa erste Mannschaft des TSV ihre Spiele in der 2. Kreisklasse aus. Dass nun aber ein Bundes- und ein Drittligist zu Gast sein werden, hängt auch mit einer Spielerin der in diesem Sommer aufgelösten Damenmannschaft SG Burgau/Mönstetten zusammen. Wie Baumeister berichtet, arbeitet sie beim FCA. Als es für den Bundesligisten um die Suche nach einem geeigneten Standort für ein Testspiel ging, habe die ehemalige Spielerin den TSV Burgau ins Gespräch gebracht, berichtet der Abteilungsleiter dankbar.

Testspiel in Burgau: Greenkeeper begutachtete den Rasen

Der FC Augsburg richtet immer wieder Spiele in der Region aus. Vor der Saison fand etwa ein Doppeltest gegen den Drittligisten Rot-Weiß Essen in Dillingen statt, während der Länderspielpause Anfang September folgte dann ein Duell mit Zweitligist SpVgg Greuther Fürth in Schwabmünchen. Für die aktuelle Länderspielpause ist nun Burgau an der Reihe. „Der Verein hat sich vor einiger Zeit gemeldet und angefragt, ob bei uns Interesse für ein Testspiel besteht“, berichtet Baumeister.

Daniel Baumeister, 1. Abteilungsleiter des TSV Burgau, freut sich auf das Spiel zwischen Augsburg und Ulm. Foto: TSV Burgau

Bevor die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner allerdings wirklich bei einem regionalen Verein auf dem Platz steht, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. „Der FC Augsburg hat als Erstes seinen Greenkeeper hergeschickt“, sagt der TSV-Abteilungsleiter. Dieser habe sich den Rasen in Burgau ganz genau angesehen. „Erst als er dann sein Okay gegeben hat, hat die Planung begonnen.“

Keine Extrawünsche: „Kabinen wie in der Kreisklasse“

So kam anschließend der Teammanager der Augsburger mit seinen Kollegen in das TSV-Sportzentrum, um weitere Details zu besprechen. „Auch der Zeitrahmen für das Spiel wird durch sie vorgegeben. Bei der weiteren Planung haben wir aber freie Hand.“ Für den TSV bedeutete das zuletzt jede Menge Arbeit. Zwar stellen weder der FCA noch der SSV Ulm besondere Forderungen für ihre Spieler, etwa bei der Einrichtung der Umkleidekabinen. „Da gibt es keine Extrawünsche. Die Kabinen bleiben genauso, wie bei Spielen in der Kreisklasse“, erzählt Baumeister.

Doch darüber hinaus muss beim TSV viel organisiert werden. Bis zu 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet der Verein zu dem Spiel am Mittwoch. Dafür braucht es Ordner, nicht nur am Einlass, sondern auch auf den Parkplätzen und auf der Tribüne, hinzu kommt das Catering. „Das ist natürlich ein sehr großer Aufwand“, sagt Baumeister, ergänzt aber zufrieden: „Das war zum Glück kein Problem: Im Verein haben sich sofort sehr viele Freiwillige gemeldet, um zu unterstützen.“ Insgesamt 150 Helferinnen und Helfer aus den aktiven Mannschaften, aber auch Eltern des TSV-Nachwuchses sowie Ehemalige zählt der Verein.

FCA-Testspiel in Burgau: Tickets und Parkplätze

Generell sei die Vorfreude in dem ganzen Verein spürbar. „Jeder ist begeistert. Solche großen Events kommen schließlich auch selten genug vor“, verweist Baumeister etwa auf das Jahr 2012, als der FCA während der Sommervorbereitung ebenfalls nach Burgau kam und dort ein Testspiel gegen eine kombinierte Mannschaft der beiden damaligen Bezirksligisten TSV Burgau und SC Bubesheim absolvierte. Der Bundesligist gewann damals mit 8:0.

Bis zum Montagabend wurden laut Baumeister bereits 1500 Tickets für den Test zwischen dem FCA und Ulm verkauft. Wer noch dabei sein möchte, kann sich ein Ticket im Onlineshop des FCA kaufen. Zudem wird es vor Ort in Burgau eine Tageskasse geben. Erwachsene bezahlen zehn Euro, ermäßigte Tickets und Karten für Rollstuhlfahrer kosten acht Euro. Für Kinder bis 14 werden fünf Euro fällig.

Die Parkplätze im Umfeld des Stadions sind sehr limitiert. Zuschauerinnen und Zuschauer werden daher gebeten, wenn möglich Fahrgemeinschaften zu bilden oder das Auto stehenzulassen. Die Remsharter Straße wird ab dem Mühlberg stadteinwärts zur Einbahnstraße gesperrt, dort stehen Parkplätze zur Verfügung. Auch die Parkplätze bei der Grundschule können genutzt werden.