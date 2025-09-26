Eisbären testen zweimal auf fremdem Eis

Zwei Testspiele hat Eishockey-Bayernligist ESV Burgau am Wochenende vor der Brust, zweimal gehen die Eisbären auswärts auf das Eis. Zunächst sind die Markgräfler am Freitagabend in Waldkraiburg zu Gast. Die Partie mit dem Team aus Oberbayern beginnt um 19 Uhr. Für das Trainerteam Erwin Halusa und Heinzi Heinrich soll der Vergleich mit einem der Topteams der vergangenen Bayernliga-Saison wichtige Aufschlüsse über den aktuellen Leistungsstand geben. Die Waldkraiburger Löwen landet nach der Hauptrunde auf Platz vier. Im Viertelfinale der Playoffs war dann gegen den TEV Miesbach Schluss.

Dass die Waldkraiburger auch in der kommenden Saison ganz vorne dabei sein wollen, macht ein Blick auf die Kaderliste deutlich. Unter anderem stehen mit Daniel Hora, Lukas Sramek oder Nico Vogl auch weiterhin drei Topspieler bei den Löwen auf dem Eis. Neu im Team ist mit Andris Dzerins zudem der wohl prominentesten Neuzugang der Liga. Der 37-Jährige kommt aus der Oberliga von den Dragons Erfurt an den Inn. Noch in der Spielzeit 2023/24 trug Dzerins regelmäßig das Trikot der lettischen Nationalmannschaft. In seiner Vita stehen außerdem unter anderem zahlreiche Spiele in der Eishockey-Champions-League.

Burgau-Testspiel am Sonntag: Wiedersehen mit Reutlingen

Das zweite Vorbereitungsspiel des Wochenendes führt die Burgauer am Sonntag dann nach Reutlingen. Eröffnungsbully in der 120.000-Einwohnerstadt am Fuße der Schwäbischen Alb ist um 19.15 Uhr. Die beiden Teams begegneten sich vor zwei Wochen schon einmal. Im Burgauer Eisstadion gewannen die Baden-Württemberger deutlich mit 7:3. In diesem Match passte bei den Eisbären noch nicht viel zusammen. Doch beim nach vierzig Minuten abgebrochenen Test in Kempten am vergangenen Sonntag zeigten die Markgräfler eine klare Aufwärtstendenz. Diesen Trend will die Truppe um Kapitän David Heinrich am Wochenende fortsetzen.