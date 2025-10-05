ESV Burgau will Revanche: Vorletzter Test führt die Eisbären nach Neu-Ulm 

Zu ihrem vorletzten Test vor der anstehenden Saison gehen die Eisbären am Sonntagabend auf das Eis. Der Eishockey-Bayernligist ist ab 18 Uhr in der Eishalle beim Donaubad in Neu-Ulm zu Gast beim Ligakonkurrenten Devils Ulm/Neu-Ulm.

Nach dem Match in der Donaustadt steht dann am kommenden Freitag noch ein Test auf heimischem Eis gegen die Waldkraiburger Löwen an, ehe es endlich ernst wird: Am Sonntag, 12. Oktober, hat der ESV das erste Punktspiel der Bayernliga vor der Brust. Zu Gast in Burgau ist dann der EHC Klostersee.

ESV-Kapitän David Heinrich fällt verletzt aus

Vorher will das Burgauer Trainergespann Erwin Halusa und Heinzi Heinrich allerdings noch die letzten beiden Gelegenheiten nutzen, um das Eisbären-Team unter Wettkampfbedingungen zu testen. Beim Spiel in Ulm wollen die Eisbären Revanche für die Niederlage im Test vom 12. September nehmen. Diese Partie entschieden die Devils mit 5:2 für sich.

Am Sonntag nicht mit dabei ist allerdings David Heinrich. Der Burgauer Kapitän verletzte sich bei einem Arbeitsunfall am Fuß und kann daher nicht mitspielen. „Ganz so schlimm ist es nicht. Ich denke, dass ich in der kommenden Woche wieder trainieren kann“, gibt der Routinier vorsichtige Entwarnung. Mit der bisherigen Vorbereitung der Eisbären ist Heinrich im Großen und Ganzen zufrieden: „Man sieht auf jeden Fall, dass es vorwärtsgeht und dass wir Fortschritte machen. Allerdings ist noch Luft nach oben.“

Bis zum ersten Punktspiel wollen die Markgräfler bestens präpariert sein und dann gegen den EHC Klostersee eine ordentliche Premiere zeigen. Die sechs Neuzugänge haben sich nach Aussage von Heinrich bisher bestens integriert. „Natürlich gibt es noch das eine oder andere Abstimmungsproblem, aber bis zum Saisonstart sollte es funktionieren“, gibt sich der 31-Jährige optimistisch.