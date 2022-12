Trostberg

20.12.2022

ESV Burgau schafft es in die Aufstiegsrunde

Die Burgauer konnten am Wochenende gegen Forst und in Trostberg jubeln.

Plus Nach dem 8:3 gegen Forst siegen die Eisbären in Trostberg 10:3 und sind jetzt Tabellenführer. Die Aufstiegsrunde ist ihnen nicht mehr zu nehmen.

Von Uli Anhofer

Mit einer Galavorstellung schoss sich Eishockey-Landesligist ESV Burgau an die Tabellenspitze und in die Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Am Sonntag gelang gegen den TSV 1863 Trostberg ein 10:3 (4:1/3:1/3:1)-Auswärtssieg. Die Partie musste am Sonntag nachgeholt werden, weil die Burgauer beim ursprünglich angesetzten Termin, am 18. November, bei der Anreise eine Panne hatten. Mit nunmehr 30 Punkten auf der Habenseite sind die Eisbären nicht mehr von einem der vier Aufstiegsrundenplätze zu verdrängen.

