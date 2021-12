Turnen

Janine Berger springt überraschend aufs Podium

Plus Die Bubesheimerin wird mit dem SSV Ulm Deutsche Vizemeisterin. Nach langer Verletzungspause liefert sie in ihrer Spezialdisziplin die Bestleistung.

Von Heike Schreiber

Auch mit etwas Abstand konnte Janine Berger noch gar nicht richtig glauben, was sie geleistet hat: Zusammen mit ihren Mannschaftskameradinnen des SSV Ulm ist die Bubesheimerin am Wochenende Deutsche Vizemeisterin geworden. Im Finale der Deutschen Turn-Liga, das in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ohne Publikum stattfand, musste sich die 25-Jährige mit ihrem Team nur dem übermächtigen Dauersieger MTV Stuttgart geschlagen geben. Berger selbst schaffte am Sprung die Tageshöchstwertung. „Besser hätte es nicht laufen können, es ist ein Mega-Erfolg“, lautete ihr Fazit.

