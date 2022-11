Turnen

17:55 Uhr

Janine Berger: Vom Achillessehnenriss über Wolke sieben zurück in den Wettkampf

Plus Janine Berger aus Bubesheim startet nach langer Zwangspause in der Deutschen Turn-Liga. Sie geht's entspannt an – auch, weil sie inzwischen geheiratet hat.

Von Heike Schreiber

Warum nicht einfach einen Schlussstrich ziehen? Vom Leistungsturnen zurücktreten? Diese Frage hat Janine Berger in den vergangenen Monaten sehr oft zu hören bekommen. Für die Spitzenturnerin aus Bubesheim kam das nach einer weiteren schweren Verletzung, einem Riss der Achillessehne, aber überhaupt nicht in Frage. „Wenn die Leidenschaft für den Sport da ist und ich körperlich fit bin, warum soll ich aufhören?“ Eisern hat sich die 26-Jährige zurückgekämpft. Am kommenden Samstag, 12. November, bestreitet sie nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause ihren ersten Wettkampf, am Stufenbarren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

