vor 21 Min.

Turnerin Janine Berger gelingt ein glanzvolles Comeback

Volle Konzentration auf die Übung am Stufenbarren: Janine Berger.

Plus Fast ein Jahr nach dem Achillessehnenriss kehrt Turnerin Janine Berger aus Bubesheim in den Wettkampf zurück. Ihre Übung am Stufenbarren gelingt super.

Von Jan Kubica

Zum Abschluss der Wettkampfrunde in der Deutschen Turn-Liga hat Janine Berger (SSV Ulm 1846) ein glanzvolles Comeback gefeiert. Beim Bundesliga-Vergleich in der Heuberghalle in Meßstetten gelang der 26-jährigen Bubesheimerin die zweitbeste Stufenbarren-Kür unter 32 Starterinnen. Ihre 12,90 Punkte übertraf lediglich Helen Kevric (MTV Stuttgart), die 14,00 Zähler einstrich und auch die Einzel-Vierkampfwertung mit deutlichem Vorsprung gewann.

