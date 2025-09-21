Übermotivierter Auftritt kostet den VfL Günzburg einen Punkt

Aus der fränkischen Ferne war nach dem Ende der vergangenen Saison zu hören, dass die DJK Waldbüttelbrunn nach vielen Abgängen in arge Personalnöte geraten war. Das ganze Ausmaß dieses Personalmangels wurde beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen den VfL Günzburg deutlich. Mit gerade einmal sieben Feldspielern und zwei Torwarten war die "Macht am Sumpfler" zum VfL angereist. Eigentlich kann diese Kadergröße im energieaufwendigen modernen Tempohandball nicht ausreichen, sollte man meinen. Gegen eine enttäuschende Günzburger Mannschaft reichte es aber. Nach langer Führung sicherten sich die Gäste mit einem 27:27 einen Punkt. Die Schwaben konnten über dieses Ergebnis am Ende sogar noch froh sein.

Übermotivierte Würfe kosten dem VfL Günzburg den Vorsprung

Joni Cremer eröffnete den Torreigen. Als Beni Telalovic nach seinem Gegenstoßtreffer zum 4:1 mit einer Sprunggelenksverletzung komplett ausschied, fehlte der Mannschaft allerdings nicht nur der beste Verteidiger. Es war gleichzeitig eine ganze Reihe von Umstellungen nötig, die auch das Angriffsspiel schwerfällig machen. Bis zum zwischenzeitlichen 7:2 verlief dennoch alles nach dem Geschmack der zahlreichen Günzburger Zuschauer – die Nordtribüne war trotz des herrlichen Herbstwetters gut gefüllt. Die VfL-Abwehr ließ nur wenig zu, daraus reihte sich Gegenstoßchance an Gegenstoßchance.

Im weiteren Verlauf des Spiels entstand für die Hausherren allerdings das nächste Problem: Klare Chancen wurden nicht genutzt. Zunächst wurde übergenau geworfen, ein einfaches Tor reichte nicht, die Spieler wollten zu viel. Das freute den Waldbüttelbrunner Torwart Max Feuerbacher. Er schwang sich zum Helden des Spieles auf, beste Einwurfchancen parierte er reihenweise. Sein Team gewann dadurch merklich Sicherheit. Überhaupt wirkten die Gäste im Gegensatz zu den Günzburgern tiefenentspannt und abgezockt. Sie bestimmten nach und nach die Spielgeschwindigkeit und trafen. Der Günzburger Vorsprung schwand immer weiter und war beim 12:12 endgültig dahin. Aus geplantem Günzburger Tempospiel entwickelte sich in der Folge Hektik. Kurz vor der Pause erzielten die Gäste durch Linus Dürr sogar die 12:13-Halbzeitführung.

VfL Günzburg hofft auf schnelle Rückkehr von Leistungsträger Telalovic

In der Pause versuchte VfL-Trainer Stephan Hofmeister, seine Mannschaft zu beruhigen. Zunächst mit Erfolg: Nach 40 Minuten traf Alex Prechtl zum 17:17-Ausgleich. „Sollte den Gästen doch die Luft ausgehen?“, fragte sich manch bangender Zuschauer nun hoffnungsvoll. Doch schon folgte das nächste Problem: Daniel Jäger war nach seiner dritten Zeitstrafe disqualifiziert. Damit fehlte hinten wie vorne ein Aktivposten. Die offensive Deckung hielt nach den Ausfällen der Leistungsträger Telalovic und Jäger nicht mehr. In der 50. Minute führten die Gäste daher wieder mit 20:23.

Doch die VfL-Spieler stemmten sich verzweifelt gegen die drohende Niederlage, der Kampf stimmte. In der 54. Minute gelang Noah Heisch der 22:23-Anschlusstreffer, Nicolai Jensen erzielte kurz darauf den 25:25-Ausgleich und in der 58. Minute unter dem Jubel der Zuschauer sogar die 27:26-Führung. Eine Minute vor dem Abpfiff glich Malte See zum 27:27 aus. Den letzten Ball hatten daraufhin die Gastgeber, verwerten konnten sie ihn aber nicht. Unter dem Strich wäre ein VfL-Sieg allerdings auch nicht gerecht gewesen: Die DJK Waldbüttelbrunn hatte den Punkt mehr als verdient. Für den VfL bleibt nun zu hoffen, dass der verletzte Beni Telalovic bald wieder in das Team zurückkehrt. (AZ)