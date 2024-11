Erst desolat, dann sensationell: Burgau dreht Partie gegen SC Forst

Am liebsten nicht mehr hinsehen wollte ESV-Trainer Erwin Halusa in weiten Teilen der Partie gegen den SC Forst. Bis zur Mitte des Schlussabschnittes zeigten seine Spieler eine unterirdische Leistung. Dank einer extremen Steigerung in der Schlussphase gelang ein deutlicher Sieg über Forst.

Foto: Uli Anhofer