Doppelte Vertragsverlängerung: Ballner und Ceslik bleiben beim ESV Burgau

Zwei Spieler, die sich schon seit ihren ersten Schritten auf dem Eis kennen, werden in der kommenden Saison weiterhin das Trikot mit dem Eisbären auf der Brust tragen. David Ballner und Petr Ceslik gehen für den ESV Burgau auch in der Eishockey-Bayernliga auf Torejagd.

Groß geworden ist das Duo im tschechischen Ostrava. Ballner kam 2019 nach Burgau und freut sich auf die kommende Spielzeit in der Bayernliga: „Die Stimmung in den vergangenen Jahren war einfach überragend und ich hoffe, wir sehen auch in der kommenden Saison wieder ein volles Haus in Burgau“, sagt er.

Ballner zur Verlängerung beim ESV Burgau: „Möchte unserem Spiel den nötigen Biss verleihen“

„Ich möchte unserem Spiel den nötigen Biss verleihen“, so Ballner. Augenzwinkernd legt der Angreifer, der sich mit seinem tschechischen Kumpel David Zachar sowohl während der Trainingseinheiten auf dem Eis als auch verbal immer wieder kleine Duelle liefert, nach: „Ich möchte auch den älteren und langsameren Spieler, wie meinem Freund David Zachar, weiterhelfen.“

Auf dem Eis glänzt der 30-jährige Ballner durch sein hohes Tempo, seine exzellente Technik und seine herausragende Spielübersicht. Seine Statistik unterlegt diese Attribute eindrucksvoll. In 156 Spielen erzielte Ballner 194 Tore und leistete für 166 Treffer die Vorarbeit. Alleine in der Meistersaison traf der Burgauer 40 Mal ins Schwarze und war für 46 Assists verantwortlich.

Ballner verpasste in den vergangenen drei Spielzeiten kein einziges Match

In den vergangenen drei Spielzeiten verpasste der Tscheche kein einziges Match. Aber nicht nur sportlich ist Ballner ein wichtiger Bestandteil der ESV-Familie. Auch menschlich ist er ein Gewinn. Burgau ist sein Lebensmittelpunkt, das gilt in sportlicher, beruflicher aber auch in privater Hinsicht.

Und auch abseits des Spielfelds ist der 30-Jährige ein echtes Vorbild: Immer gut gelaunt, seit seinem ersten Tag im Verein engagiert im Nachwuchs und stets bereit, Verantwortung zu übernehmen. „David ist nicht nur ein überragender Torjäger, sondern auch ein absoluter Mannschaftsspieler. Er stellt sich immer in den Dienst des Teams, auf und neben dem Eis“, ist ESV-Coach Erwin Halusa voll des Lobes. „Ich schätze ihn sehr und es freut mich enorm, dass er weiterhin für uns aufläuft. David immer da, wenn man ihn braucht und für mich ist er in jeder Hinsicht unersetzbar“, so Halusa über den Topscorer.

Petr Ceslik: 97 Tore in 98 Spielen für Burgau

Mit Petr Ceslik belibt dem ESV Burgau außerdem ein überragender Schlittschuhläufer und technisch versierter Stürmer erhalten. Der 30-Jährige, der inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, avancierte in seinen vier Jahren in Burgau zu einer festen Größe. Seine Zahlen sind ähnlich beeindruckend, wie die seines Kumpels David Ballner. Ceslik lief in 98 Partien für die Eisbären auf und erzielte dabei 97 Tore, 96 weitere Treffer legte er auf. In der vergangenen Spielzeit war der 30-Jährige durch eine Verletzung für mehrere Wochen zum Zusehen verdammt. Doch in den Play-offs war Ceslik wieder an Bord und steuerte in acht Spielen zwölf Scorerpunkte bei.

In Tschechien wurde Petr Ceslik in die U16-, U17- und U18-Juniorennationalmannschaft berufen. Nach seiner Juniorenzeit ging der Angreifer für ein Jahr in die USA und spielte dort für die El Paso Rhinos. Nach einem Gastspiel in der ersten polnischen Liga kam Ceslik nach Neu-Ulm und schließlich zum ESV Burgau. „Petr ist ein Top-Spieler und ein wichtiger Typ für die Mannschaft. Er bringt nicht nur Qualität aufs Eis, sondern auch eine gewisse Ruhe und Erfahrung in die Kabine“, freut sich Cheftrainer Halusa. „Ich hoffe, dass er in der kommenden Saison verletzungsfrei bleibt und weiterhin die Torgefahr ausstrahlt, für die er bekannt ist.“ Er helfe der Mannschaft enorm, so der Coach. „Ich freue mich sehr, dass er uns erhalten bleibt“, sagt Halusa zur Verlängerung.

Ceslik selbstbewusst: „Überzeugt, dass wir in der Bayernliga bestehen können“

Ceslik, der auch die U-17 des ESV trainiert, ist ein beinahe unverzichtbarer Baustein der Burgauer Jugendarbeit und freut sich darauf, auch in der kommenden Saison ein Teil der Eisbären-Familie zu sein. „Burgau ist für mich längst mehr als nur eine Station, es ist ein Stück Heimat geworden. Die vergangene Saison war für mich nicht einfach, weil ich lange mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Dass ich rechtzeitig zu den Playoffs zurückkehren und beim Aufstieg in die Bayernliga mithelfen konnte, war ein besonderes Highlight“, erinnert er sich.

„Was uns als Mannschaft auszeichnet, ist unser starker Teamgeist und Charakter. Ich bin überzeugt, dass wir auch in der Bayernliga bestehen können. Mit guter Vorbereitung, harter Arbeit und der Unterstützung unserer großartigen Fans wollen wir attraktives Eishockey zeigen und uns schnell an das Bayernliga-Tempo anpassen. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, so der Tscheche mit der Nummer 27.