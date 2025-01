Günzburg bezwingt Topteam Regensburg: Mit Willenskraft zum Heimsieg

Regionalligaexperten trauten vor der Runde dem TV Erlangen/Bruck, vor allem Absteiger HT München, sowie der SG Regensburg oder HaSpo Bayreuth am ehesten die Meisterschaft zu. Insgesamt dominieren die vier Handballteams die Liga, auch wenn die ungeschlagenen Brucker ganz oben in der Tabelle als unangefochtene Extraklasse erscheinen. Genau gegen diese Teams konnte der VfL Günzburg bislang nicht gewinnen. Seit Samstagabend ist das anders geworden. Die Weinroten nutzen den Schwung des Auswärtserfolges gegen HSC Coburg II, trotzten der individuellen Übermacht aus der Oberpfalz und gewannen am Ende verdient mit 30:28 (11:12).

Den Torreigen eröffnete der gewohnt treffsichere Daniel Jäger. Zu Spielbeginn legten die Schwaben immer vor, während die Gäste ziemlich postwendend ausglichen. Torwart Sascha Langhans erwischte erneut einen starken Tag und die VfL-Abwehr um Beni Telalovic bekam die schnellkräftigen Rückraumindividualisten der SG Regensburg immer wieder zu fassen. Zur Freude der begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer schlug sich das auch im Ergebnis nieder. In der 18. Minute netzte der sechsfache Torschütze David Pfetsch zum 8:5 ein. Johannes Simbeck und Tom Wuka konterten für ihre Farben zum 8:7.

VfL Günzburg: Ein unerwarteter Sieg gegen Regensburg in der Regionalliga

Beider Abwehrreihen, beim VfL das Tempospiel und bei der Spielgemeinschaft schnellkräftige Aktionen, prägten das Spiel. Die Adler haben unter Trainer Benjamin Herth ihre Spielweise umgestellt, es wird nicht mehr aus allen Lagen geworfen, sondern geduldig auf eine sichere Abschlusschance gewartet. Das zahlte sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit aus. In der 25. Minute leuchtete ein 9:9 von der Anzeigentafel. Nach einem Führungstreffer von Manuel Scholz zum 11:10 und einer Zeitstrafe für den einsatzfreudigen Alexander Prechtl, nutze das Regionalligaspitzenteam die Gunst der zwei Minuten und stellte durch Tom Wuka (insgesamt 6 Tore) und Johannes Simbeck (7) den 12:11-Halbzeitstand her. Manch Zuschauer dürfte sich beim verdienten Halbzeitbier gedacht haben: Sauber mitgehalten, nur wie lange noch?

Icon Vergrößern Außenbahnspieler David Pfetsch war kaum aufzuhalten. Foto: Ernst Mayer Icon Schließen Schließen Außenbahnspieler David Pfetsch war kaum aufzuhalten. Foto: Ernst Mayer

Auch wenn die Mannschaft das am aller wenigsten zulassen wollte. Die Geschichte der Niederlagen gegen die Topteams schien sich langsam, aber unaufhaltsam Bahn zu brechen. Gleich nach der Halbzeit wurde dreimal das Tempospiel mit eigenen technischen Fehlern karikiert. Das nutze der Favorit aus Regensburg zum 11:14. Noah Heisch und David Pfetsch rasten zum 13:14. Plötzlich konnten die Adler ihre Durchbruchsräume besser nutzen, auf der Tribüne tuschelten nun vor allem die, die es vorher schon immer gewusst hatten, Sascha Langhans wurde glücklos. Bastian Kemmler erzielte das 14:18 und Bastian Simbeck das 15:19.

Günzburgs Torwart bringt VfL mit tollen Paraden auf Siegerstraße

Torwartroutinier Patrick Bieber griff nun erfolgreich ein. Die Adler schon im scheinbar sicheren Anflug auf die Punktebeute wurde ein wenig übermütig. Urplötzlich wurde früh abgeschlossen. Nach der letzten Vier-Tore-Führung zum 16:20 durch Jakob Kassing ging es handballschnell. Ruck-Zuck stand es nach Treffern von Manuel Scholz, zweimal Daniel Jäger und Noah Heisch 20:20. Nach einer Zeitstrafe gegen den Regensburger Hünen Konstantin Singwald trafen Nico Jensen, Michael Jahn und Manuel Scholz zum 26:24. Das Spiel war gekippt, auf der Tribüne übernahmen die Optimisten die Meinungsführung. Geht doch. Sie sollten Recht behalten. Der VfL-Rückraum schloss nun eiskalt ab: 29:26 knapp zwei Minuten vor Schluss. Riesen Anteil an der Rückkehr auf die Siegerstraße hatte Michael Jahn, nach wochenlangen Schulterproblemen, über die man natürlich öffentlich nicht spricht, warf und traf er endlich wieder.

Icon Vergrößern Erleichterung bei Daniel Jäger nach dem Ertönen der Schlusssirene. Foto: Ernst Mayer Icon Schließen Schließen Erleichterung bei Daniel Jäger nach dem Ertönen der Schlusssirene. Foto: Ernst Mayer

35 Sekunden vor Schluss verkürzte Tom Wuka nochmals zum 29.28. Längst wurde manngedeckt, eine Auszeit, ein wenig Glück und viel Geschick halfen nun sehr. David Pfetsch war es kurz vor Schluss vorbehalten, den erlösenden 30:28-Siegestreffer zu erzielen. Mannschaft und Fans feierten sich voneinander begeistert. Beim Apres-Handball gab es ein neues, sehr erfreuliches Gesprächsthema: Der VfL kann auch in dieser Saison eine Spitzenmannschaft schlagen. Die weinrote Handballwelt ist in bester Ordnung. (AZ)