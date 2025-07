Schwäbische Meisterschaft im Visier: Günzburgs Handballerinnen vor Showdown

Der Moment der Wahrheit ist gekommen: Am kommenden Samstag fällt die Entscheidung um die Schwäbische Meisterschaft der Bezirksoberliga. Die Damen des VfL Günzburg stehen vor ihrer letzten großen Hürde – und die trägt den Namen HSG Lauingen-Wittislingen. Nur mit einem Sieg im Derby können die Weinroten ihre beeindruckende Saison krönen und sich den ersehnten Titel sichern.

VfL Günzburg vor entscheidendem Derby gegen HSG Lauingen-Wittislingen um die Meisterschaft

Ein Blick auf die Tabelle offenbart den Ernst der Lage: Der TV Gundelfingen, direkter Konkurrent um die Meisterschaft, hat mit einem Heimspiel gegen den Drittletzten der Liga eine scheinbar leichtere Aufgabe vor sich. Zwei Punkte sind dort fest eingeplant. Umso wichtiger ist es für die Günzburgerinnen, in fremder Halle zu bestehen – und zwar gegen ein Team, das zuhause als äußerst kampfstark gilt und den Gästen mit Sicherheit nichts schenken wird.

Die beiden Trainerinnen Martina Bieber und Alena Harder haben ihre Mannschaft auf eine hart umkämpfte Partie auf Augenhöhe eingeschworen. Jede Spielerin wird nochmals über sich hinauswachsen müssen, um die letzten beiden Saisonpunkte zu holen. Dass das gelingen kann, hat das Hinspiel im November gezeigt: Damals dominierte der VfL in der heimischen Rebayhalle das Spielgeschehen klar.

Hexenkessel in de Stadthalle Lauingen

Doch ausruhen will man sich auf diesem Erfolg keineswegs. Ein besonderes Augenmerk gilt erneut Rückraumspielerin Cindy Schreitt, die das Spiel der HSG entscheidend prägt. Nur wenn es gelingt, sie aus dem Spiel zu nehmen und über eine kompakte Abwehr Druck aufzubauen, kann im Angriff mit konzentriertem Teamspiel der Sieg errungen werden – und damit die Meisterschaft. Entscheidend dürfte auch die Stimmung auf den Rängen sein. Die Spielerinnen des VfL hoffen auf lautstarke Unterstützung ihrer Fans, die den Hexenkessel Stadthalle Lauingen für 60 Minuten in ein Heimspiel verwandeln sollen. Anpfiff ist am Samstag um 14:30 Uhr in der Stadthalle in Lauingen. (AZ)