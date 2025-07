Heimfinale: Günzburgs Männer-Reserve will Platz 4 festigen

Zum Abschluss des Handballwochenendes bittet die zweite Männermannschaft des VfL Günzburg den HC Königsbrunn 09 zum Tanz in der Rebayhalle. Die Gäste aus dem Augsburger Land rangieren mit 19:21 Punkten aktuell auf dem achten Tabellenplatz der Bezirksoberliga. Der VfL dagegen konnte mit einem überzeugenden Auswärtssieg in Bobingen sein Punktekonto auf 25:15 ausbauen – und damit auf den vierten Platz klettern.

VfL Günzburg empfängt HC Königsbrunn 09 in der Handball-Bezirksoberliga

Diesen möchte die jüngste Mannschaft der Liga nur zu gern bis zum Saisonende verteidigen. Dafür sind allerdings noch zwei anspruchsvolle Partien zu bestreiten. Nach dem Heimspiel gegen Königsbrunn steht auswärts das Landkreisderby beim TSV Niederraunau auf dem Spielplan. Doch auch wenn das emotionsgeladene Kräftemessen mit dem Nachbarn bereits seine Schatten wirft – bei den Günzburgern gilt die volle Konzentration zunächst der letzten Heimaufgabe.

Konzentration aufs Heimspiel

Im Hinspiel setzten sich die Weinroten dank einer stabilen Abwehrleistung mit 26:20 durch. Doch das Trainergespann um Tim Walter warnt: „Die Stärken der Augsburger liegen in einem körperbetonten Spiel sowie einem konsequenten Umschaltspiel. Wir müssen den Kampf und die Zweikämpfe über 60 Minuten annehmen, sodass wir uns mit einem Sieg im letzten Heimspiel von den Fans verabschieden können.“ Anpfiff in der Rebayhalle ist am Sonntag um 18 Uhr. (AZ)