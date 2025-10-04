Handball-Regionalliga: Günzburg will Revanche gegen Coburg II

Für den VfL Günzburg steht der zweite große Heimspieltag der neuen Saison in der Handball-Regionalliga an: Am Samstag um 19.30 Uhr empfängt die erste Männermannschaft die Reserve des Zweitligisten HSC Coburg 2000. In den Vorspielen zeigen die männliche A-Jugend (ab 15.30 Uhr) und die Damenmannschaft (ab 17.30 Uhr), was sie können.

Große Fluktuation: Coburg II muss sich erst noch finden

Die ersten Herren der Coburger gehören zum Inventar der 2. Handball-Bundesliga und belegen dort aktuell mit 3:7-Punkten einen Platz im hinteren Tabellendrittel. Auch im Jugendbereich gehört der HSC zu den bayrischen Top-Adressen, die männliche A-Jugend ringt etwa in der Jugendbundesliga um Punkte. Um die Talente nach ihrer Zeit im Jugendbereich weiter zu fördern, gibt es die zweite Coburger Mannschaft. Für die allermeisten A-Jugendspieler ist der Sprung in die zweite Männerbundesliga schlicht zu groß. Stattdessen dürfen die Jugendspieler daher zunächst in der Regionalliga die Luft des Herrenhandballs schnuppern.

Klingt für die Coburger Zweite nach einem unerschöpflichen Spielerreservoir. Ganz so einfach ist das allerdings nicht. Zum einen geht die Mannschaft in der 2. Bundesliga immer vor, etwa bei Verletzungen. Zum anderen sind Talente heiß umworben. Vor dieser Saison kam es im Bereich der zweiten Mannschaft beispielsweise zu größerer Fluktuation. Erfahrene Kräfte, die früher schon Bundesligaluft schnupperten, hängten die Handballschuhe an den Nagel, andere Spieler zogen weiter. Viel Verantwortung müssen daher die A-Jugendlichen Tim Knoth, Valentyn Yaroshenko und Marks Lilienfelds übernehmen.

Nach Niederlage im Mai: VfL Günzburg will Revanche

Insgesamt müssen sich die Schützlinge von Trainer Davor Rokavec auf dem Feld aber wohl erst noch finden. Das Startprogramm in die neue Saison verlief für Coburg durchwachsen: Gegen Aufsteiger HBC Nürnberg gelang ein 33:33 (13:13), danach folgte daheim eine überraschend hohe 30:41-Niederlage gegen den Anzinger SV. Zwar waren in den Spielen auch einige Akteure mit Zweitligaerfahrung dabei, noch schien es aber an der Feinabsprache zu mangeln.

Die Coburger Erste spielt ebenfalls am Samstagabend. Groß dürfte die Aushilfsbereitschaft für die Zweitvertretung deshalb nicht sein. Am Ende des Tages werden trotzdem top-ausgebildete HSC-Spieler in Günzburg im Einsatz sein. Doch egal wer kommt, die Schwaben sind heiß auf ihr zweites Heimspiel der Saison und wollen sich für die 34:38-Niederlage gegen Coburg aus dem jüngsten Duell im vergangenen Mai revanchieren. Für den verletzten Sascha Langhans kommt Julian Lohner in den VfL-Kader, außerdem ist Luca Christl zurück.