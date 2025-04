Klarer Klassenunterschied: VfL Günzburg in Franken chancenlos

Mit einer deutlichen 27:42-Niederlage (10:20) musste sich der VfL Günzburg beim souveränen Spitzenreiter TV Erlangen/Bruck geschlagen geben. In einer einseitigen Partie zeigte der Aufstiegskandidat von Beginn an seine ganze Klasse – unterstützt von einer disziplinierten Deckung, einem überragenden Torhüter und gnadenlos ausgespielten Gegenstößen. Aufseiten der Günzburger machten sich insbesondere die vielen personellen Ausfälle im Rückraum und auf den Außenpositionen schmerzhaft bemerkbar.

Zwar mussten auch die Gastgeber auf einige Leistungsträger verzichten, darunter ihren Topscorer Jonas Poser, doch der Qualitätsverlust war deutlich besser zu kompensieren. Schon nach wenigen Minuten war spürbar, dass die Mittelfranken sich ihren Weg in Richtung 3. Liga nicht von einem personell gebeutelten VfL stoppen lassen würden. Lediglich zweimal – beim 1:1 durch Gabriel Scholz und beim 2:2 durch dessen Bruder Manuel – konnte Günzburg in der Anfangsphase ausgleichen.

TV Erlangen/Bruck dominiert in Günzburg: VfL unterliegt klar mit 27:42

Danach jedoch brach sich Erlanger Dominanz Bahn. Gegen die kompakte Brucker Deckung fanden die Gäste kaum Lücken, die Außen und der Kreis blieben weitgehend abgemeldet. Die wenigen Würfe aus dem Rückraum endeten meist in den Händen des starken Keepers Philippe-Louis Golla – Ausgangspunkt für eine ganze Serie blitzschneller Gegenstöße. Torhüter Patrick Bieber hatte kaum eine Chance, die Angriffe abzuwehren. Nach dem 4:3-Anschluss durch den körperlich robust agierenden Joni Cremer zogen die Gastgeber innerhalb weniger Minuten auf 8:3 davon. Spätestens beim 15:6 war das Spiel vorentschieden.

Der Pausenstand von 20:10 spiegelte die Kräfteverhältnisse treffend wider. Im zweiten Durchgang wechselte VfL-Coach Stephan Hofmeister durch. Im Tor durfte sich nun Julian Lohner zeigen, der sich mit einigen Paraden für seine Trainingsleistungen belohnte. Auch Alexander Jahn und Gabriel Scholz sorgten im linken Rückraum zwischenzeitlich für mehr Schwung und Selbstvertrauen. Dennoch blieb die Partie unter Erlanger Kontrolle, der Rückstand konstant deutlich.

Trotz der bitteren Niederlage wollte Hofmeister seine Mannschaft nicht zu hart kritisieren: „Die Belastung über die Saison hinweg war enorm – in der Regionalliga, der BOL und der A-Jugend. Irgendwann musste so ein Wochenende kommen.“ Dass an diesem Spieltag sowohl das Regionalliga- als auch das Bezirksoberliga-Team leer ausgingen, sei angesichts der dünnen Personaldecke und der hohen beruflichen Beanspruchung vieler Spieler nachvollziehbar.

Regionalliga: Aufstiegskandidat dominiert das Spiel

Ein Blick auf die Tabellenstände hilft, den Kopf oben zu behalten: Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft des VfL Günzburg haben respektable Platzierungen erreicht – weit über den Erwartungen zu Saisonbeginn. Nun geht es für die Regionalliga-Mannschaft in eine kurze Spielpause, bevor am 3. Mai die Auswärtspartie bei HaSpo Bayreuth ansteht. Am 10. Mai dürfen sich die Günzburger dann endlich wieder dem heimischen Publikum präsentieren.

Abschließend noch ein Blick in die Oberliga: Der TSV Ismaning und HBC Nürnberg sicherten sich die direkten Aufstiegsplätze in die Regionalliga. Der dritte Platz wird in der Relegation zwischen dem TSV Haunstetten und dem ASV Cham ausgespielt. Und ja – bei aller sportlichen Neutralität: In Günzburg drückt man den Schwaben aus Haunstetten natürlich kräftig die Daumen. Ein Schwabenderby in der 4. Liga? Das wäre ein echtes Highlight. (AZ)