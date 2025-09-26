VfL Günzburg in München: Reise zu einem alten Bekannten

Der VfL Günzburg und der TSV München-Allach sind alte, wehrhafte Handballhochburgen mit großer Vergangenheit, aber auch außerplanmäßigen Tiefen. Am Samstagabend ab 18 Uhr ist der VfL in München zum ersten Auswärtsspiel der Saison zu Gast.

In Günzburg und in München: Handball-Hochzeiten liegen zurück

Sowohl in München als auch in Günzburg liegen die ganz großen Handball-Glanzjahre etwas zurück: Hatten die Münchner ihre Hochzeit in den 70ern, als sie in der Großfeldbundesliga auf Torejagd gingen, erlebte der VfL Günzburg zu Beginn der 80er sogar Europapokalausflüge. Aus unterschiedlichen Gründen ging es danach bergab, ehe mit der eigenen Jugendarbeit wieder die Rückkehr in die bayerische Eliteliga gelang. Daraus haben beide Vereine gelernt und bilden unablässig und nachhaltig eigene Talente aus.

Nach dem Saisonstart dürfte die Gefühlswelten bei allen Parallelen aber sehr unterschiedlich sein. Der VfL Günzburg rettete sich daheim mit einem hart erkämpften Punkt vor einer Blamage gegen sieben Waldbüttelbrunner Feldspieler. Gleichzeitig können die Allacher mit stolz geschwellter Brust zum zweiten Saisonspiel antreten, entführten sie in einem umkämpften Oberbayernderby gegen den Anzinger SV schlussendlich beide Punkte. Bester Torschütze im Auftaktspiel des TSV war Kreisläufer Maximilian Zilz mit sechs Treffern, gefolgt vom schnellen Linksaußen Jan Paduch mit fünf Toren.

Günzburg will sich Vorsaison zum Vorbild nehmen

Die Münchner spielen sehr durchdacht und setzen gerne die taktische Variante des siebten Feldspielers ein. Gegenseitige Überraschungen kann man dennoch ausschließen. Beide Mannschaften kennen sich in- und auswendig und testeten in der Saisonvorbereitung aufgrund des guten Verhältnisses sogar gegeneinander. Das Vorbereitungsspiel gewann der VfL knapp, Aussagekraft für das Ligaspiel am Samstag hat dieses Ergebnis aber nicht. Die Karten sind mittlerweile komplett neu gemischt.

Alles in allem freuen sich die Günzburger auf die kurze Fahrt zu alten Bekannten und werden alles daran setzen, das Ergebnis im Auftaktspiel vergessen zu machen. Vorbild kann dabei die letzte Saison sein, als die Schwaben durch zwei starke Leistungen beide Südbayernderbys gewinnen konnten. Wie immer bietet der VfL Günzburg Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus an. Hierzu ist eine Anmeldung bei Dieter Pohl (dieter.pohl.gz@gmail.com) erforderlich. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, für gute Stimmung möchte die Mannschaft auf dem Spielfeld sorgen. (AZ)