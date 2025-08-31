Jettinger Statement-Sieg: VfR stoppt Tabellenführer Ecknach

Der VfR Jettingen hat im Bezirksliga-Topspiel ein Ausrufezeichen gesetzt. Vor 237 Zuschauern besiegte die Elf von Trainer Johannes Putz den bisher souveränen Tabellenführer VfL Ecknach zu Hause mit 1:0 und feierte damit einen verdienten Erfolg im Kampf um den Anschluss an die Spitzengruppe. Nach dem bitteren Pokalaus unter der Woche beim Kreisligisten Altenmünster (5:6 n. E.) zeigte sich Jettingen von Beginn an hochkonzentriert. Die Hausherren übernahmen das Kommando, ließen Ball und Gegner laufen und drückten dem Spiel früh ihren Stempel auf.

