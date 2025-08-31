Icon Menü
VfR Jettingen besiegt Tabellenführer Ecknach verdient mit 1:0 im Topspiel

Fußball

Jettinger Statement-Sieg: VfR stoppt Tabellenführer Ecknach

Der VfR Jettingen feiert einen leidenschaftlichen 1:0-Erfolg im Bezirksliga-Topspiel gegen Spitzenreiter Ecknach. Die Mannschaft von Johannes Putz überzeugt mit Disziplin und Cleverness.
Von Oliver Wolff
    Benedikt Ost schiebt ein zum Siegtreffer. Ecknachs Torhüter Hannes Helfer ist machtlos.
    Benedikt Ost schiebt ein zum Siegtreffer. Ecknachs Torhüter Hannes Helfer ist machtlos. Foto: Ernst Mayer

    Der VfR Jettingen hat im Bezirksliga-Topspiel ein Ausrufezeichen gesetzt. Vor 237 Zuschauern besiegte die Elf von Trainer Johannes Putz den bisher souveränen Tabellenführer VfL Ecknach zu Hause mit 1:0 und feierte damit einen verdienten Erfolg im Kampf um den Anschluss an die Spitzengruppe. Nach dem bitteren Pokalaus unter der Woche beim Kreisligisten Altenmünster (5:6 n. E.) zeigte sich Jettingen von Beginn an hochkonzentriert. Die Hausherren übernahmen das Kommando, ließen Ball und Gegner laufen und drückten dem Spiel früh ihren Stempel auf.

