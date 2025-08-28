Icon Menü
VfR Jettingen scheidet im Elferschießen aus und blickt optimistisch auf Ecknach

Fußball

Jettingen scheidet aus Pokal aus und richtet den Blick nach vorn

Im Elferschießen scheidet der VfR beim Kreisligisten Altenmünster aus dem Toto-Pokal aus. Das Bezirksliga-Spiel gegen Spitzenreiter Ecknach könnte zum Gradmesser werden.
Von Oliver Wolff
    Trainer Johannes Putz richtet den Blick mit seiner Mannschaft auf die kommenden Herausforderungen in der Fußball-Bezirksliga.
    Trainer Johannes Putz richtet den Blick mit seiner Mannschaft auf die kommenden Herausforderungen in der Fußball-Bezirksliga. Foto: Ernst Mayer

    Der VfR Jettingen hat das Viertelfinale im Toto-Pokal (Fußballkreis Donau) knapp verpasst. Beim Kreisligisten SC Altenmünster unterlag die Mannschaft von Trainer Johannes Putz am Mittwochabend nach Elfmeterschießen mit 5:6. Nun gilt die volle Konzentration dem kommenden Heimspiel in der Bezirksliga: Am Sonntag (15 Uhr) kommt der souveräne Spitzenreiter VfL Ecknach nach Jettingen.

