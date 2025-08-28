Jettingen scheidet aus Pokal aus und richtet den Blick nach vorn

Der VfR Jettingen hat das Viertelfinale im Toto-Pokal (Fußballkreis Donau) knapp verpasst. Beim Kreisligisten SC Altenmünster unterlag die Mannschaft von Trainer Johannes Putz am Mittwochabend nach Elfmeterschießen mit 5:6. Nun gilt die volle Konzentration dem kommenden Heimspiel in der Bezirksliga: Am Sonntag (15 Uhr) kommt der souveräne Spitzenreiter VfL Ecknach nach Jettingen.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden