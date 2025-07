Jettingen kassiert „unglückliche“ Auftaktniederlage

Wie wichtig ein positiver Start in die neue Fußball-Saison war, wusste VfR-Jettingen-Coach Johannes Putz vor dem Auftaktduell gegen den TSV Nördlingen II ganz genau. Dementsprechend klar war seine Zielsetzung im Vorfeld der Partie: Gegen die Nördlinger Zweitvertretung sollte am späten Sonntagnachmittag unbedingt ein Sieg her. Dieses Vorhaben scheiterte allerdings. Trotz eines dominanten Auftritts verlor das Team knapp.

Jettingen hat mehr Ballbesitz, Nördlingen steht tief

„Wo fange ich an?“, überlegte Putz nach der Partie. „Es war das erwartet schwere Spiel und am Ende eine unglückliche Niederlage“, bilanzierte er. Jettingen kontrollierte das Spiel und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Nördlingen tat wenig für das Spiel, zog sich mit einer Sechserkette tief in die eigene Hälfte zurück und fokussierte sich darauf, vereinzelt offensive Nadelstiche zu setzen. „Der Platz war sehr klein und eng. Dadurch wurde es für uns schwierig“, so Putz.

Trotzdem kam der VfR zu Chancen, Angreifer Pascal Prünstner scheiterte nach sieben Minuten knapp per Kopfball. „Wenn wir in dieser Phase des Spiels in Führung gehen, dann geht das Spiel anders aus“, sagt Trainer Putz. Allerdings fiel das Tor zum 1:0 nicht für Jettingen, sondern auf der Gegenseite: Einen gut ausgespielten Angriff der Hausherren vollendete Niklas Leister in der 21. Spielminute sehenswert zur Führung für den TSV.

Auch nach dem Gegentreffer blieb Jettingen die aktivere Mannschaft, sowohl Daniel Heidenberger als auch Benedikt Ost scheiterten knapp. Doch anstatt des Ausgleichs traf der Gastgeber ein zweites Mal: Ein geblockter Schuss landete bei Luca Lechler, der nicht lange fackelte und per Schlenzer in den Winkel nach 35 Minuten auf 2:0 stellte. „Nördlingen hatte wenige Chancen, hat die aber extrem effizient genutzt“, sagt Johannes Putz dazu.

Jettingen startet mit Vorsätzen in die zweite Halbzeit

In den letzten zehn Minuten der zweiten Halbzeit kamen beide Teams zu Chancen, ein weiterer Treffer blieb aber aus. Mit einem 0:2-Rückstand ging es für Jettingen damit in die Pause. „Wir haben uns dann nochmal einiges vorgenommen“, gibt Putz einen Einblick in die Kabine.

Tatsächlich trat der VfR in der zweiten Halbzeit besser auf und kam nach einigen weiteren vergebenen Möglichkeiten in der 71. Minute zum verdienten 2:1-Anschlusstreffer. Der eingewechselte Marlon Fischer scheiterte mit seinem ersten Schuss, drückte den Ball mit dem zweiten Versuch aber über Linie.

Nördlingen setzte immer wieder auf Konter, während Jettingen die Partie weiter kontrollierte und auf den Ausgleich drängte. Dieser fiel zehn Minuten vor Schluss tatsächlich, doch der Jubel währte nur kurz. Einen gut ausgespielten Angriff vollendete Tim Paulheim mit einem Schuss von der linken Seite in das rechte Eck. Allerdings entschied der Schiedsrichter auf eine Abseitsposition, sodass der Treffer wieder aberkannt wurde.

VfR-Trainer Putz lobt den Charakter seiner Mannschaft

So stand nach 90 Minuten eine bittere Auftaktniederlage zu Buche. „Wir waren in der Defensive einfach nicht konsequent genug“, benennt Johannes Putz die Gründe für das 1:2. Daraus müsse das Team seine Lehren ziehen. Gleichzeitig hat der 40-Jährige auch lobende Worte für seine Spieler übrig. „Die spielerischen Ansätze, die wir gezeigt haben, waren gut“, erklärt er. „Außerdem hat die Mannschaft einen tollen Charakter gezeigt, indem sie alles probiert hat, um das Spiel noch auszugleichen“, lautet sein Fazit.