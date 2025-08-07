VfR Jettingen verliert deutlich: Auf ein Hoch folgt ein Tief

Schon vor dem Start der Saison 2025/26 wusste VfR Jettingens Trainer Johannes Putz ganz genau, auf welchen Faktor er in der neuen Spielzeit einen besonderen Schwerpunkt legen wollte: „Wir müssen konstanter werden“, erklärte er Mitte Juli mit Blick auf die anstehende Runde in der Bezirksliga.

Auf 4:0 in Meitingen folgt 1:5 gegen Haunstetten

Die Saison ist bisher zwar noch zu jung für voreilige Sprüche, in Sachen Konstanz lassen die Auftritte der Jettinger allerdings noch Luft nach oben. So verlor das Team am Mittwochabend überraschend deutlich beim TSV Haunstetten mit 1:5. Und das, obwohl die Mannschaft eigentlich mit einer breiten Brust in die Partie starten konnte.

So legte der VfR in der Vorwoche beim TSV Meitingen einen sehr überzeugenden Auftritt hin und gewann das Duell mit dem Team aus dem Landkreis Augsburg auch in der Höhe verdient mit 4:0. Das dabei erarbeitete Selbstvertrauen schien im Spiel gegen Haunstetten allerdings schnell wieder verflogen zu sein. „In der Anfangsphase hatten wir ein paar Szenen, die nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und schon haben wir wieder zu viele Fehler gemacht“, berichtet Coach Putz.

Jettingen liegt in Haunstetten schon zur Pause mit 0:3 zurück

Der Gegner aus Haunstetten stand, wie es Putz vor dem Spiel erwartet hatte, oft tief, startete vor allem in der Anfangsphase aber auch immer wieder hohes Angriffspressing und setzte den VfR so unter Druck. Zudem machte es der TSV den Jettingern auf dem engen Sportplatz in Haunstetten schwer, das Angriffsspiel über die Flügel aufzuziehen.

Schon in der neunten Spielminute erzielten die Hausherren in Person von Kerem Cakin dann das 1:0. Mert Avan erhöhte in der 22. Minute auf 2:0, ehe Kerem Cakin fünf Minuten vor der Pause wieder zur Stelle war und zum 3:0 aus Sicht von Haunstetten erhöhte.

Und auch im zweiten Durchgang lief es für die Jettinger nicht besser: In der 51. Minute schnürte Kerem Cakin seinen Hattrick und erhöhte auf 4:0. Zwar traf Benedikt Ost nach etwas mehr als einer gespielten Stunde per Elfmeter noch zum 4:1, dieses Tor sollte allerdings lediglich etwas Ergebniskosmetik bleiben. Den Schlusspunkt der Partie setzte dann Ignacio Landes mit seinem Treffer zum 5:1-Endstand in der 78. Minute.

VfR-Coach Putz: „Gegentore fallen durch eigene Fehler“

„Ich tue mich schwer damit, dieses Ergebnis einzuordnen“, überlegt Johannes Putz nach der Partie. Haunstetten habe es mit einem schnellen und technischen anspruchsvollen Spiel an diesem Abend gut gemacht, attestierte der Trainer dem Gegner eine starke Leistung. „Aber unsere Gegentore fallen alle durch eigene Fehler“, bemängelt Putz.

„Wir waren vom Kopf her einfach nicht voll da“, blickt er auf die bitteren 90 Minuten zurück. Gerade nach dem starken Auftritt in Meitingen sei das allerdings unverständlich. „Das ist leider die fehlende Konstanz, die ich schon vor der Saison angesprochen habe“, erklärt er. Genau wie den hohen Sieg gegen Meitingen will Putz allerdings auch diese deutliche Niederlage nicht zu hoch hängen. „Solche Tage gibt es. Wir dürfen uns davon nicht beirren lassen und müssen uns einfach darauf fokussieren, die Fehler schnell abzustellen.“

Jettingen empfängt Wertingen am Sonntagnachmittag zum ersten Heimspiel der Saison

Die Betonung liegt dabei buchstäblich auf dem Wort „schnell“. Denn schon am Sonntagnachmittag geht es für den VfR in der Bezirksliga weiter. Um 15 Uhr steht für das Team das erste Heimspiel der Saison an, Gegner ist dann der TSV Wertingen. Als Absteiger aus der Landesliga tut sich Wertingen in der neuen Spielklasse bislang noch recht schwer. Mit nur einem Punkt aus drei Spielen belegt das Team Tabellenplatz 14. Zudem konnte Wertingen als einziges Team der Liga in dieser Saison noch kein Tor erzielen.

Gerade Spiele gegen Gegner mit einem so schlechten Saisonstart seien allerdings eine schwierige Aufgabe, sagt Putz mit Blick auf die anstehende Partie. „Sie werden heiß sein und auf dem Platz alles geben. Wir stellen uns auf ein Spiel mit vielen Zweikämpfen ein“, so Putz. Doch nicht nur aufgrund der Mentalität sei Wertingen ein gefährlicher Gegner. „Sie verfügen über viel individuelle Qualität und haben einige Spieler mit höherklassiger Erfahrung“, erklärt Putz. Sein Ziel für das Spiel ist trotzdem klar: „Wir wollen Zuhause unser Ding machen und punkten“, sagt der Trainer. „Nach dem Spiel gegen Haunstetten haben wir schließlich noch etwas gutzumachen.“