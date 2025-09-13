VfR Jettingen hat gegen den VfR Neuburg den dritten Sieg in Serie im Visier

Es läuft aktuell beim VfR Jettingen. Nach einem etwas holprigen Saisonstart in der Bezirksliga ist das Team von Trainer Johannes Putz wieder voll in der Spur, blieb zuletzt dreimal ungeschlagen und feierte dabei wichtige Erfolge gegen die starken Konkurrenten VfL Ecknach und den FC Horgau. Gegen den VfR Neuburg soll am Samstagnachmittag ab 15 Uhr der dritte Sieg in Serie folgen.

Jettingen und Neuburg sind in guter Form

Wie schon nach dem Heimerfolg gegen Ecknach (1:0) war Jettingens Trainer Johannes Putz auch im Nachgang des 2:0-Auswärtssieges in Horgau voll des Lobes für seine Mannschaft. Eine „super Einstellung“ hätten seine Spieler auf den Platz gebracht und eine „sehr gute kämpferische Leistung“ gezeigt, war der 40-Jährige nach dem Abpfiff zufrieden. Mit 13 Punkten aus den vergangenen sechs Spielen gehört Jettingen aktuell zu den formstärksten Mannschaften der Liga. In der Tabelle rückte der VfR, der nun insgesamt 16 Zählern auf dem Konto hat, dadurch bis auf Rang sechs vor.

Der kommende Gegner aus Neuburg kann allerdings noch eine etwas bessere Gesamtbilanz als Jettingen aufweisen: Mit einem Punkt Vorsprung belegt das Team den fünften Tabellenplatz. „Sie haben eine sehr spielstarke Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern“, warnt Putz. „Und sie sind gut in Form“, verweist er auf die jüngsten Auftritte der Neuburger. Seit vier Spielen ist der gegnerische VfR ungeschlagen und fuhr in diesen vier Partien drei Siege ein. Beinahe hätten sogar vier Siege hintereinander zu Buche gestanden. Am vergangenen Wochenende führte Neuburg im Duell mit dem SV Wörnitzstein-Berg bis in die Schlussphase mit 2:0, musste sich nach Gegentreffern in der 89. und in der dritten Minute der Nachspielzeit schlussendlich aber mit einem 2:2 begnügen.

Putz gibt klares Ziel vor: „Ich will immer gewinnen“

Ein Blick auf die vergangenen Saison zeigt eine recht ausgeglichene Leistung zwischen beiden Teams, mit leichten Vorteilen für Jettingen: Nachdem die Mannschaft aus dem Landkreis Günzburg das Hinspiel knapp mit 1:0 gewonnen hatte, trennten sich beide Teams in der Rückrunde mit einem 2:2. Jettingen musste damals erst in der 85. Minute in doppelter Unterzahl den schmerzhaften Gegentreffer zum 2:2-Endstand hinnehmen.

Auch bei dem Duell am Samstagnachmittag deutet alles auf eine enge Begegnung hin. Coach Putz erwartet dabei wieder eine hoch anlaufende Neuburger Mannschaft. „Sie werden uns früh stören. Offensiv sind sie vor allem über die Flügel gefährlich“, sagt er. Mit Ferdinand Fischer-Stabauer hat Neuburg einen der besten Angreifer der Liga in seinen Reihen, der 19-Jährige erzielte in sieben Spielen bereits sechs Tore. Johannes Putz blickt der Begegnung trotzdem selbstbewusst entgegen. „Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, werden wir unser Ziel erreichen“, ist Putz überzeugt. Das Ziel ist dabei klar: Den Tabellennachbarn besiegen und durch den Sieg im direkten Duell an Neuburg vorbeiziehen. „Ich will immer gewinnen“, macht Putz deutlich.