Offinger Tennisteams auf Erfolgskurs

Die Tennisabteilung des TSV Offingen befindet sich weiter auf sportlichem Höhenflug. Am vorletzten Spieltag der Verbandsrunde sicherten sich die Teams Kleinfeld U9, Damen I, Herren 30 und Herren 40 vorzeitig ihre Meisterschaft. Die Herren I führen vor dem letzten Spieltag ihre Liga weiter an.

Herren 30 und 40 feiern die erhofften Erfolg

Die Seniorenteams Herren 30 und Herren 40 traten am vergangenen Spieltag jeweils auswärts an und kamen mit den erhofften Erfolgen zurück. Die Herren 30 setzten sich in der Südliga 2 beim SV Wechingen mit 8:1 durch. In der ersten Einzelrunde fuhren Timo Reichhardt, Tobias Schieferle und Steffen Kruppa drei teils hart erkämpfte Einzelsiege ein.

Auch in den anschließenden Matches gingen die Offinger Cracks gegen den bisherigen Tabellenzweiten siegreich vom Platz. Andreas Gruhler und Andreas Mayer gewannen klar in zwei Sätzen, Simon Rosenkranz holte sich den sechsten Punkt im Match-Tie-Break. In den Doppeln gelangen Reichhardt/Kruppa und Rosenkranz/Mayer zwei weitere Siege. Lediglich das Doppel Gruhler/Schieferle musste verletzungsbedingt aufgeben. So stand am Ende ein 8:1-Erfolg, die Meisterschaft und der direkte Wiederaufstieg vorzeitig fest.

Offinger Damen I nach Erfolg: „Warten, was die anderen machen“

Bei den Herren 40 lief alles ebenso nach Plan. Im Derby beim TC Reisensburg brachten Herbert Schieferle und Marius Wysocki ihr Team mit 2:1 in Front. Auch in der zweiten Einzelrunde gelangen den Offingern durch Stefan Balfanz und Patrick Hirner weitere Erfolge zur zwischenzeitlichen 4:2-Führung, die sie sich in ihrer Paradedisziplin „Doppel“ nicht mehr nehmen ließen. Doppelspezialist Jürgen Rößle mit Frank Britzelmaier und Patrick Dietmayer/Balfanz fuhren am Ende den verdienten und umjubelten 6:3-Sieg ein.

„Alles richtig gemacht. Jetzt warten, was die anderen machen“, so das Resümee der Damen I nach dem 7:2-Derbysieg beim TSV Burgau. Im für die TSV-Damen letzten Punktspiel brachten Sabine Sparhuber und Lisa Mayer ihr Team mit zwei Match-Tie-Break-Erfolgen auf die Siegerstraße. Carola Eppinger und Stefania Rosca gewannen ebenso klar, sodass nach den Einzeln eine 4:2-Führung zu verbuchen war. Die Doppel Nina Böck/Mayer, Sparhuber/Rosca und Nina Gansler/Eppinger machten mit drei Zwei-Satz-Erfolgen den Deckel auf den 7:2-Erfolg. Als dann das Ergebnis von den Konkurrenten feststand, war klar: Die TSV-Damen sind am spielfreien letzten Spieltag nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Damit ist die erste Damenmannschaft des TSV Offingen vorzeitig Meister der Südliga 2.

Herren I des TSV Offingen sind auf „Kurs Meisterschaft“

Derweil sind auch die Herren I auf „Kurs Meisterschaft“. Durch ein mehr als deutliches 9:0 gegen den TC Dillingen III konnte die Tabellenführung verteidigt werden. In der Aufstellung Fabian Haas, Luca Sparhuber, Felix Mayer, Jan-Luca Motzer, Oliver Motzer und Uli Deininger triumphierten die TSV-Männer klar und ziehen somit am letzten Spieltag in ein wahres „Endspiel“ gegen den TSV Pfuhl ein.

Auch in der Jugend konnte ein weiteres Team die Meisterschaft erringen. Die U9-Kleinfeld-Mannschaft gewann gegen den TSV Burgau mit 18:0 und freut sich über den erreichten Titel. In der Aufstellung Max Dietmayer, Timofyi Yarmish, Valentina Brunner, Tom Berthold gelang der finale Sieg. Zum Meisterteam gehören zudem Julian Wittmann, Josephine Stark, Shiza Khan und Alex Jedrol. (AZ)

Weitere Ergebnisse:

Damen II – BC Unterglauheim 1:8 (Punkt durch Mirjam Schinzel)

TC Nersingen-Leibi – Herren II 6:0

TSV Zusmarshausen – U10 2:4 (Punkte durch Timofyi Yarmish, Sina Stöckle und Julian Wittmann)

TSV Zusmarshausen – U10 II

TC Reisensburg – U12 2:4 (Punkte durch Florian Stelzle, Fiona Sauter, Katharina Beer und Stelzle/Sauter)

Juniorinnen – TC Schwaben Augsburg III 3:3 (Punkte durch Stefanie Rosca, Rosca/Amelie Todt und Nika Hackenberg/Lea Renzhofer)

Junioren – TC Ziemetshausen 0:6