Von Günzburg nach Tampere: Zwei Brüder hinter den Kulissen der Basketball-EM

Bastketball-EM

Mitten im Basketball-Fieber: Zwei Brüder aus Günzburg leben den EM-Traum

Markus und Christian Ortlieb tauchen im finnischen Tampere in die Welt der Basketball-EM ein. Sie blicken als einzige deutsche Volunteers hinter die Kulissen.
Von Ulrich Knapp
    Christian (links) und Markus Ortlieb koordinieren in der Halle die Fans als einzige deutsche Volunteers bei der Basketball-EM in Tampere.
    Christian (links) und Markus Ortlieb koordinieren in der Halle die Fans als einzige deutsche Volunteers bei der Basketball-EM in Tampere. Foto: Ulrich Knapp

    Es ist Samstag, 11.45 Uhr in der finnischen Großstadt Tampere. Markus und Christian Ortlieb aus Günzburg-Reisensburg kommen zwei Etagen unter der Arena in einem versteckten Bereich an. Sie sind die einzigen deutschen Volunteers der etwa 400 Freiwilligen bei der Basketball-EM und bereiten sich auf das Deutschland-Spiel vor. Die Halle, die einst eine Eisfläche war, wirkt jetzt wie eine improvisierte Messehalle, in der klapprige weiße Wände den Raum in provisorische Büros teilen. Gerade versammeln sich alle Ehrenamtlichen, um ihre Aufgaben vor der Partie zu besprechen.

