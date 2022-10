Junge Skifahrer aus Scheppach wollen ganz hoch hinaus

Plus Der Skiclub Scheppach hat einen Talentschuppen für die Alpin-Disziplinen geöffnet. Was die Mitglieder des Rennteams für ihren zweiten Wettkampf-Winter planen.

Ab Ende Oktober 2022 ist wieder Schnee unter den Bret-tern, die für die Renngruppe des Skiclubs Scheppach die Welt bedeuten. Dann geht’s auf den Hintertuxer Gletscher, zum ersten Schneetraining der neuen Saison. Den ganzen Sommer hindurch (seit den Pfingstferien) trainierte das Junior-Team mit Trainer Bernd Bigelmayr und Betreuer Volker Kraus per Inlineskater im Stangenwald auf der steil abfallenden Asphaltpiste „Am Frauenlehen“ hinter dem Haus der Familie Bigelmayr in Scheppach.