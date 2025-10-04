TSV Niederraunau: Nächste Auswärtsfahrt in den Süden von Augsburg

Am Samstagabend um 20:00 Uhr bestreitet der TSV Niederraunau in Bobingen die dritte Partie der neuen Saison in der Handball-Bezirksoberliga. Nach den ersten beiden Erfolgen wollen die Raunauer dort auch den dritten Sieg einfahren. Das Spiel wird aber mit Sicherheit kein Selbstläufer. Der TSV Bobingen ist eine etablierte Mannschaft in der Liga. Am vergangenen Wochenende musste sich das Team in einem torreichen Spiel nur knapp dem Absteiger TV Gundelfingen geschlagen geben. In der Vorsaison kamen die Niederraunauer in Bobingen nicht über ein Unentschieden hinaus.

Niederraunau gewarnt: „Bobingen ist eine spielerisch starke Mannschaft“

Verstecken muss sich das Niederraunau-Team vor Bobingen aber trotzdem nicht: Nach dem souveränen Auftaktsieg gegen den BHC Königsbrunn zeigten die Raunauer Jungs gegen Haunstetten II ebenfalls eine starke Leistung und setzten sich trotz eines zwischenzeitlichen Durchhängers am Ende deutlich gegen die erfahrenen Spieler aus dem Augsburger Stadtteil durch. Die Tendenz zeigt dementsprechend nach oben, dennoch mahnt Co-Trainer Adrian Thalhofer: „Bobingen ist eine spielerisch starke Mannschaft. In der Halle mit den Bobinger Fans im Rücken ist es nicht einfach zu spielen.“ Daher freut sich die Mannschaft von Trainer Ferit Celik auf die Unterstützung der Raunauer Fans, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. (AZ)