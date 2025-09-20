Derby gegen den TSV Dinkelscherben: Gewinnt der VfR Jettingen auch ein „ekliges Spiel“?

Zum dritten Mal hintereinander muss der VfR Jettingen am Wochenende in der Bezirksliga auswärts ran. Um 15 Uhr ist die Mannschaft am Sonntagnachmittag beim TSV Dinkelscherben zu Gast. Mit Blick auf die vergangenen Wochen ist ein Auswärtsspiel für Jettingen allerdings kein Nachteil.

Die letzten vier Spiele auf fremden Grund verlor Jettingen nicht. Zuletzt legte das Team beim VfR Neuburg einen starken Auftritt hin und gewann mehr als verdient mit 3:0. Durch diesen Sieg, bereits der dritte Zu-Null-Erfolg der Jettinger in Serie, rückte der VfR mit 19 Zählern sogar auf Tabellenplatz drei vor. Der Rückstand zum Relegationsplatz zwei, den aktuell der VfL Ecknach belegt, beträgt nur noch einen Punkt.

VfR-Coach Putz lobt und warnt

„Wir sind aktuell gut drauf“, lobt Trainer Johannes Putz mit Blick auf die jüngsten Auftritte, warnt aber gleichzeitig vor dem Gegner. „In Dinkelscherben ist es immer schwierig. Und das Spiel ist ein Derby, das ist sowieso besonders“, sagt er mit Blick auf den TSV, dessen Sportplatz sich nur knapp 15 Kilometer von dem Gelände der Jettinger entfernt befindet.

Zudem verfüge Dinkelscherben über viel Qualität, sowohl individuell als auch als Mannschaft. „Sie haben eine eingespielte Defensive mit einem sehr starken Zentrum und eine gute Offensive mit sehr schnellen, wuchtigen Spielern“, lautet die Einschätzung des Trainers. Unter anderem verweist er auf den Stürmer Thomas Kubina, der in der vergangenen Spielzeit 17 Tore in 29 Partien erzielte.

Emotionalität erneut der Schlüssel zum Erfolg

Aktuell ist Dinkelscherben Tabellenneunter mit 13 Punkten aus zehn Spielen. „Ich glaube aber, dass sie besser sind. Mit Blick auf die aktuelle Tabelle sind sie noch nicht im Soll“, sagt Putz. Zwar verlor der TSV mit Samuel Seibold einen starken Stürmer, der im Vorjahr genau wie Kubina 17 Mal in 29 Ligaspielen traf. Trotzdem traut Putz dem kommenden Gegner weiterhin viel zu. „Sie haben wie in der Vorsaison wieder ein sehr gutes Umschaltspiel. Darauf müssen wir uns einstellen und die nötige Bereitschaft zeigen.“

Als entscheidenden Faktor macht Putz erneut die Emotionalität aus. Schon nach dem Sieg in Neuburg erklärte der 40-Jährige das als Schlüssel zum Erfolg. „Für uns hat das den Unterschied gemacht. Jeder hat für jeden gekämpft. In Dinkelscherben muss das wieder so sein.“ Daran, dass sein Team diese Vorgaben wieder umsetzen werde, hat Putz aber keinen Zweifel. „Der Zusammenhalt bei uns ist aktuell sehr gut. Egal, wer ausgefallen ist: Man hat den Ausfall nicht gemerkt“, sagt er. „Genau das werden wir auch in Dinkelscherben auf dem Platz wieder zeigen. Und dann bin ich optimistisch, dass wir wieder punkten werden.“