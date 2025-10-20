Zweites 0:9 innerhalb weniger Wochen: „Mir fehlen die Worte“

Es ist ein Ergebnis, das kein Fußballer miterleben möchte. Mit 0:9 hat der SV Scheppach sein Kreisliga-Heimspiel gegen Türk Gücü Lauingen verloren. Besonders bitter: Es ist nicht die erste Pleite der Scheppacher in dieser Saison. Anfang September verlor das Team gegen den SV Neuburg/Kammel bereits mit dem gleichen Ergebnis.

Damals fiel Keeper Paul Rutkowski mit einer Handverletzung aus, sodass Verteidiger Valentin Zech ins Tor musste. Mitte September kehrte Rutkowski auf den Platz zurück. Wegen seiner Handverletzung konnte er allerdings nicht als Torwart auflaufen und wurde wegen der dünnen Personaldecke der Scheppacher als Feldspieler eingesetzt. Den Platz im Tor nahm Ersatzkeeper Kevin Weichler ein.

Deutliche Niederlage gegen Lauingen: 0:6 zur Halbzeit

Erst am 12. Oktober feierte Rutkowski sein Comeback im Kasten – und das mit Erfolg. Der SVS gewann mit 3:0 beim SSV Glött. Doch kurz darauf folgte aber die nächste Hiobsbotschaft, Rutkowski fiel erneut aus. „Er hatte einen Eingriff an den Mandeln“, erklärt Scheppachs Trainer Christoph Kraus.

Da auch Ersatzkeeper Weichler gegen Lauingen nicht zur Verfügung stand, musste der dritte Torwart Matasaru Mihai ran. Er war nicht zu beneiden, schon zur Pause lag Scheppach mit 0:6 hinten. Nach dem Wiederanpfiff flog Abwehrspieler Andreas Czejka mit Gelb-Rot vom Platz, sodass Scheppach die Partie zu zehnt zu Ende bringen musste. Nach einer knappen gespielten Stunde stand es 0:8, den Schlusspunkt zum 0:9 setzte Lauingens Manuel Kasakowski in der 76. Minute.

„Einmal 0:9 zu verlieren, ist die eine Sache“

„Mir fehlen die Worte, um dieses Spiel zu beschreiben“, so Scheppach-Coach Kraus niedergeschlagen nach der Partie. „Einmal 0:9 zu verlieren, ist die eine Sache. Aber zweimal so eine Niederlage zu kassieren, ist für mich als neuen Trainer wirklich schwierig“, sagt Kraus, der erst seit Sommer für die Kreisligamannschaft der Scheppacher verantwortlich ist.

Die personelle Situation beim SVS macht es ihm allerdings auch nicht einfach. Aufgrund von Sperren und Verletzungen saß gegen Lauingen lediglich ein Ersatzspieler auf der Auswechselbank. „Wir konnten in dieser Saison nie zweimal hintereinander mit der gleichen Mannschaft spielen“, ärgert sich der Trainer.

Vor dem anstehenden Kreisliga-Duell beim TSV Offingen am kommenden Sonntag will Kraus nun eine Mannschaftssitzung abhalten und über die jüngste Klatsche sprechen. „Das Ergebnis war zwar deutlich, aber am Ende hat die Niederlage auch nur drei Punkte gekostet. Gegen Offingen müssen wir neu angreifen“, so Kraus, der für die kommenden Wochen nur einen Wunsch hat. „Ich hoffe, dass wir bis zur Winterpause wieder besser besetzt sind und endlich mit einer eingespielten Mannschaft auftreten können.“