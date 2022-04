Sportgeschichte

vor 35 Min.

Schützennachwuchs in Burgau schwärmt für das olympische Feuer

Zum Gedenken an die Olympischen Spiele von München 1972 veranstalteten die Nachwuchsschützen im Gau Burgau einen Fackellauf durch Großanhausen. Für Gaujugendleiterin Monika Briegel war die Aktion gleichzeitig ein Abschied aus ihrem Funktionärsamt.

Von Martin Gah

„Wir machen mit, weil uns Schießen Spaß macht und weil wir gern im Verein sind“, sagen zwei junge Schützinnen aus Scheppach. „Es ist ein schönes Symbol für den Zusammenhalt, dass man sich mal wieder treffen kann“, sagen zwei junge Schützen aus Waldkirch. Sie sind Teilnehmer einer Veranstaltung im Schützengau Burgau, die auf eine Initiative der Landesjugendleitung im Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) zurückgeht.

