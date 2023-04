Sportlerehrung

Die Stadt Ichenhausen würdigt herausragende Sporttreibende

Plus Die Stadt Ichenhausen lobt ihre besten Sporttreibenden als Vorbilder und als Werbeträger. Eine Grundlage des Erfolgs bietet der Bau von Sportstätten.

Von Peter Wieser

Medaillen und Ehrenpreise für besondere Leistungen im Sport hat die Stadt Ichenhausen im Rahmen einer kleinen Feier vergeben. Weil sich diesmal etwas weniger Sporttreibende als in den Jahren vor Corona versammelten, fand die Würdigung nicht wie gewohnt in der Friedrich-Jahn-Halle statt, sondern im Sitzungssaal des Ichenhauser Rathauses.

Nicht die Beine hochlegen

Nicht die Beine hochlegen, sondern trainieren, nicht Party machen, sondern sich für den Wettkampf am nächsten Tag vorbereiten: All das, gepaart mit Talent und vielleicht einem bisschen Glück, habe die nun Geehrten letztlich zum Erfolg geführt, wandte sich Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel an die Sportlerinnen und Sportler. Konkret sagte er an ihre Adresse: „Auf diese Weise haben Sie sich Medaillen erkämpft und Pokale und Titel nach Ichenhausen geholt, die Sie zu Werbeträgern für den Sport, für den Verein, aber auch für die Stadt Ichenhausen machen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

