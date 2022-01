Sportmedizin

vor 33 Min.

Kreuzbandriss: Warum Matevz Kunst so schnell wieder Handballspielen kann

Plus Neun Monate nach seinem Kreuzbandriss spielt Matevz Kunst wieder Handball für den VfL Günzburg. Das verdankt er auch der Behandlungsstrategie von Thomas Buhl.

Von Jan Kubica

Es geschah wie so viele Unglücksfälle ohne Vorwarnung, bei einer im Handball alltäglich ausgeübten Bewegung. Für einige Minuten dachte Matevz Kunst an diesem 14. April 2021 sogar daran, wieder ins Training des Drittligisten VfL Günzburg zurückzukehren. Aber es ging nicht. Das vordere Kreuzband war gerissen. Eine Hiobsbotschaft für jeden Leistungssportler, umso mehr, da der junge Mann gerade seine Heimat Slowenien verlassen hatte, um in Günzburg sportliches Glück zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen