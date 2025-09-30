So läuft es gerade auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Günzburg

Silke Königsberger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, berichtet zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: „In unserem Bezirk mit den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm ist die Arbeitslosigkeit leicht gesunken. Insgesamt sind 9444 Menschen arbeitslos gemeldet, 173 weniger als vor einem Monat, aber 617 mehr als vor einem Jahr.“

Der Arbeitsmarkt im Agenturbezirk bleibt trotz schwächerer Konjunktur stabil. Die Region mit den vier Landkreisen hat laut Pressemitteilung seit längerer Zeit die niedrigste Arbeitslosenquote in ganz Deutschland. Zwar liegt die Zahl der Arbeitslosen etwas höher als im Vorjahr, insgesamt bewegt sie sich aber nach wie vor auf niedrigem Niveau.

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Günzburg im September 2025 leicht gestiegen. 2137 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 16 Personen mehr (0,8 Prozent) als im August und 248 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug erneut 2,7 Prozent, wie bereits im Vormonat. Vor einem Jahr lag sie bei 2,5 Prozent. Durch das Jobcenter Günzburg wurden 33 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Dynamik am Arbeitsmarkt im Landkreis Günzburg

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 562 Personen arbeitslos. Davon kamen 255 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit und 106 aus einer Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme. 546 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen laut der Statistik der Agentur 210 eine Erwerbstätigkeit auf und 99 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 249 Stellen wurden im September neu gemeldet (29 mehr als im Vormonat, aber 16 weniger als vor einem Jahr).

Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Berufsbereichen: Metallbearbeitung, Lagerwirtschaft, Metallbau, Maschinenbau, Schweiß- und Verbindungstechnik, Kfz-Technik, Verkauf, elektrische Betriebstechnik, spanenden Metallbearbeitung und Berufskraftfahrer (Güterverkehr/Lkw).

Aktuell befinden sich damit 1289 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. Bei rund 81 Prozent liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Dagegen haben nur rund 49 Prozent der arbeitslos gemeldeten Personen das entsprechende Qualifikationsniveau.

„Ende März 2025, dem letzten Quartalsstichtag der Beschäftigungsstatistik, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf 56.666. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Abnahme um 226 oder 0,4 Prozent“, erklärt Königsberger.

Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme bei Heimen und Sozialwesen (+210 oder +3,3 Prozent); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe (–358 oder –2,2 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind im Landkreis 65 Frauen und 161 Männer weniger sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 23,3 Prozent der Beschäftigten sind älter als 55 Jahre. 30 Prozent der Arbeitskräfte sind in Teilzeit tätig. (AZ)