Stadt Burgau verabschiedet Kita-Leiterin Sabine Thummerer nach 31 Jahren

Nach über 31 Jahren im Dienst der Stadt Burgau verabschiedete sich die geschätzte Leiterin der Kindertagesstätte Purzelbaum, Sabine Thummerer, Anfang September in den Ruhestand. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung mitteilt, war sie seit Januar 1994 bei der Stadtverwaltung beschäftigt. Die ersten drei Jahre ihrer Anstellung verbrachte sie als Kinderpflegerin in der Kindertagesstätte Mindelzwerge in Burgau. Im September 1997 wechselte sie in die neueröffnete Kita Purzelbaum im Stadtteil Unterknöringen, um dort als Erzieherin tätig zu sein. Zum 1. September 2000 wurde die gebürtige Burgauerin befristet zur Kita-Leitung bestellt, die sie ab dem 1. September 2003 unbefristet übernahm.

Mit viel Herzblut, Engagement und Fachkompetenz prägte Sabine Thummerer die pädagogische Arbeit in Unterknöringen – stets zum Wohl der Kinder und in enger Zusammenarbeit mit Eltern, Kolleginnen und der Stadtverwaltung, so die Stadt weiter. Beim offiziellen Abschiedsfest Ende Juli sagten die einzelnen Kindergarten- und Krippengruppen nach einem Lied mit einer persönlichen Botschaft und einer selbstgemachten Blume auf Wiedersehen.

Kolleginnen schätzen Thummerer als „eine wertvolle Wegbegleiterin“

„Mit ihrer offenen Art und der Liebe zur ihrer Arbeit und den Kindern hat sie die Kita über so viele Jahre hinweg geprägt und zu einem Ort gemacht, an dem Kinder sich geborgen fühlen und bestens gefördert werden“, würdigte Erster Bürgermeister Martin Brenner ihre Arbeit. „Für uns war sie all die Jahre nicht nur Chefin, sondern eine wertvolle Wegbegleiterin, die uns immer unterstützt und ermutigt hat. Ihr Humor, ihre Zielstrebigkeit, die so vieles möglich gemacht hat, und ihre Warmherzigkeit werden uns fehlen“, so Sabine Fritz, die zukünftig die Leiterin der Kita Purzelbaum.

Im Anschluss sang der Elternbeirat noch ein selbst gedichtetes Lied. Sabine Thummerer bedankte sich für die lieben Worte, die musikalische Umrahmung und die schönen Gaben. Abschließend erhielten die Gruppen von ihr ein Abschiedsgeschenk. (AZ)