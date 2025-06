In Günzburg fällt am 9. Juli der Startschuss zum zehnten Stadtradeln

Die Stadt Günzburg feiert ein kleines Jubiläum: Zum zehnten Mal ist die Große Kreisstadt dabei. Dafür hat sich der Klimabeirat der Stadt mehrere Aktionen ausgedacht. Los geht es am Mittwoch, 9. Juli. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist stolz auf das Jubiläum: „Es zeigt, wie sehr uns der Klimaschutz und die Förderung nachhaltiger Mobilität am Herzen liegen. Das Stadtradeln ist eine wunderbare Aktion, die verdeutlicht, wie einfach es sein kann, im Alltag umweltbewusst unterwegs zu sein.“ Er lädt alle, die in Günzburg wohnen, arbeiten, vor Ort in einem Verein tätig sind oder eine Schule besuchen ein, sich aufs Rad zu schwingen und mitzumachen.

Eine kombinierte Rad- und Besichtigungstour gibt es am Montag, 14. Juli, von 16 bis 18 Uhr zu den aktuellen städtischen Baustellen, bei der es von Stadtbaumeister Georg Dietze und Hochbauleiter Bernd Fabera interessante Hintergrundinformationen gibt. Treffpunkt ist am „Radhaus“ hinter dem Rathaus, Am Stadtgraben 5. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weiter geht es am Freitag, 18. Juli, nachmittags mit einer Sternfahrt aus den Ortsteilen und unterschiedlichen Plätzen der Stadt auf den Günzburger Marktplatz, wo am Marktplatzbrunnen auf Nachweis der Teilnahme am Stadtradeln ein von der Radbrauerei gesponsertes Freigetränk ausgegeben wird. Nähere Informationen zu den Uhrzeiten und den Startpunkten werden noch bekannt gegeben. In der letzten Stadtradel-Woche können sich die Teilnehmer an einer digitalen Schnitzeljagd beteiligen. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für die Minigolfanlage am Waldbad und für Eis zur Abkühlung nach den Radtouren. Auch hierzu gibt es rechtzeitig auf den bekannten Kanälen und der städtischen Homepage weitere Informationen.

Für 21 Tage kann vom 9. bis 29. Juli im Team oder im „Offenen Team Günzburg“ in die Pedale getreten werden. Jeder Kilometer zählt. Die Radverkehrsbeauftragte Daniela Fischer freut sich über jeden Beitrag, um im Jubiläumsjahr neue Rekorde aufzustellen. Fragen zu den Aktionen und zur Registrierung beantwortet sie per Telefon unter 08221/903-189 oder per Mail fahrrad@rathaus.guenzburg.de. (AZ)