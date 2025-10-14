Stadt Günzburg verleiht Kulturmedaillen für herausragendes Engagement

Im feierlichen Rahmen hat die Große Kreisstadt Günzburg im Forum am Hofgarten die diesjährigen Kulturmedaillen verliehen. Zum siebten Mal wurden Bürger, Vereine und Institutionen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um das kulturelle Leben der Stadt verdient gemacht haben.

Durch das Programm führte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der in seiner Ansprache das Engagement der Kulturtätigen würdigte, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Nicht Beton oder Bilanzen prägen unser Zusammenleben, sondern die Menschen, die mit Leidenschaft, Kreativität und Herzblut Kultur gestalten“, so Jauernig. „Kultur ist kein Luxus, Kultur ist die Seele einer Gesellschaft – und sie lebt nur, wenn Menschen sie gestalten.“

Musikschüler der Städtischen Musikschule Günzburg wurden geehrt

Neben langjährig engagierten Persönlichkeiten wurden auch junge Talente ausgezeichnet. Die Musikschüler der Städtischen Musikschule Günzburg erhielten Urkunden für ihre erfolgreichen D1- und D2-Leistungsprüfungen des Bayerischen Musikverbandes und des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes sowie für ihre Erfolge beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Für ihre Leistungen wurden geehrt: Bennet Kleiter, Jan Radikovic, Moritz Merkle, Jakob Engel, Lukas Pirtzkall, Ida Uhl, Ariane Hieber, David Fink, Lorenz Ritter, Ben Schneider, Marie Knoblich und Emma Sophie Schedel (D1-Prüfung), Emilie Holz und Raphael Engel (D2-Prüfung) sowie Yavus Selim Güzel, Sara Güzel und János Vités Bendegúz (Jugend musiziert).

Darüber hinaus erhielten folgende Persönlichkeiten und Institutionen die Kulturmedaille der Stadt Günzburg 2025:

Alfred Stocker (Verein zur Pflege des Brauchtums) für sein jahrzehntelanges Engagement in der Brauchtumspflege und die Sanierung des Kuhturms in ehrenamtlicher Arbeit. Er engagiert sich seit fast 40 Jahren im Verein zur Pflege des Brauchtums. Von 1995 bis 2013 führte er den Verein als erster Vorsitzender und ist auch in den vergangenen zehn Jahren als zweiter Vorsitzender aktiv.

Christian Fiedler (Musikverein Wasserburg/Günz) für seine langjährigen Verdienste als Vorstandsmitglied, Ausbilder und Förderer der musikalischen Jugend. Seit 2014 ist er erster Vereinsvorsitzender des Musikvereins Wasserburg/Günz. Er fördert die Kooperation der Musikschule mit den drei Günzburger Kapellen und ist vielseitiger Mitgestalter kirchlicher Veranstaltungen.

Wolfgang Hödl (Musikverein Reisensburg) für sein vielseitiges Wirken als Musiker, Vereinsvorsitzender und kultureller Gestalter in Reisensburg. Wolfgang Hödl ist seit 2008 Mitglied des Musikvereins Reisensburg und übernahm ab 2010 Verantwortung im Vorstand. Von 2013 bis 2025 leitete er den Verein als Vorsitzender, gestaltet bis heute die Öffentlichkeitsarbeit und sorgte für den Zusammenhalt der Mitglieder.

Maria-Ward-Gymnasium Günzburg für das beständige und kreative kulturelle Engagement der gesamten Schulfamilie, das weit über den Unterricht hinaus das Stadtleben bereichert. Die Schule realisiert regelmäßig künstlerische Projekte, Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltungen.

Förderverein Günzburger Jahnhalle e.V. für den 25-jährigen Einsatz zum Erhalt und zur Sanierung der denkmalgeschützten Jahnhalle als Ort der Begegnung und Kultur. Durch zahlreiche Veranstaltungen wie Flohmärkte, Weihnachtsmärkte oder Weinfeste sammelte der Verein Mittel für Sanierungen und Modernisierungen, die häufig in Eigenleistung umgesetzt wurden.

Altstadtfreunde Günzburg e.V. für 40 Jahre ehrenamtliche Arbeit zur Bewahrung des Stadtturms und der Günzburger Altstadt, stellvertretend gewürdigt wurde auch das Lebenswerk der kürzlich verstorbenen Hannelore Grund. Die Altstadtfreunde prägen seit 40 Jahren das kulturelle Leben der Stadt. (AZ)