Stadtbergen

vor 17 Min.

Max Deisenhofer bewirbt sich für den Landtag

Max Deisenhofer will in den Landtag einziehen - für den Stimmkreis Augsburg-Land Süd.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer will für den Stimmkreis Augsburg-Land Süd in den Landtag einziehen. Die Aufstellungsversammlung ist am Mittwoch.