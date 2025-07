Stadtfest in Ichenhausen: „Wir sind Ichenhauser“

Klarer hätte der Himmel am Samstagvormittag beim 47. Ichenhauser Stadtfest wirklich nicht sein können. Zuerst aber mussten die Böllerschützen Hochwang noch mit einigen Böllern das Signal zum Start des Festzugs geben. Farbenfroh schlängelten sie sich in die Innenstadt: die Hochräder, der Fanfarenzug der Feuerwehr und die Spielgemeinschaft Ichenhausen-Ellzee, die Kindergartenkinder, Vereine, Schützen, Sportler, Pfadfinder und Kolping, und nicht zuletzt die Bewohnerinnen und Bewohner samt Besuch aus den Partnerstädten und der Patenkompanie. Zwei Tage lang miteinander feiern – Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel brachte es auf den Punkt, nachdem sich die Abordnungen der Vereine samt hoher Politik auf der Hauptbühne zum Bieranstich versammelt hatten: „Wir sind Ichenhauser“, rief Strobel in die Menge und „Wir sind Ichenhauser“ schallte es zurück – die sich mit der Stadt identifiziert und das zum Ausdruck brachte.

