Geführte Touren und Gewinne: Zum Stadtradeln sind im Kreis Günzburg viele Aktionen geplant

Von Mittwoch, 9. Juli, bis Dienstag, 29. Juli, sollen Bürgerinnen und Bürger wieder kräftig in die Pedale treten. Der Wettbewerb Stadtradeln und das Schulradeln gehen in die nächste Runde. Das Ziel: einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und Bewusstsein für nachhaltige Mobilität stärken.

Zum Stadtradeln sind viele Events im Landkreis Günzburg geplant

Wie das Landratsamt mitteilt, biete die internationale Kampagne „eine hervorragende Gelegenheit und einen tollen Anreiz, das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel zu nutzen“. In die Pedale treten können Privatpersonen, Vereine, Schulen oder auch Unternehmen. Die erfolgreichsten Teams werden ausgezeichnet. Welche Strecken die Teilnehmenden auf dem Rad zurücklegen, ist egal. Geeignet seien der Weg zur Schule oder zur Arbeit. Aber auch das Radfahren im Urlaub zähle, schließlich werde auch so das Ziel, Menschen auf das Rad zu bringen, erreicht.

Besonders hebt das Landratsamt die verschiedenen Veranstaltungen hierzu hervor, die in Günzburg, Burgau, Ichenhausen und Krumbach im Aktionszeitraum stattfinden. Günzburg etwa ist zum zehnten Mal beim Stadtradeln dabei und damit Vorreiter im Landkreis, heißt es. Dieses Jubiläum soll mit drei Aktionen gefeiert werden: Zum einen soll es eine geführte Radtour zu den aktuellen städtischen Baustellen mit Stadtbaumeister Georg Dietze und Hochbauleiter Bernd Fabera geben – mit vielen Hintergrundinformationen. Des Weiteren ist eine Rad-Sternfahrt aus den Stadtteilen zum Marktplatz mit einem gesponserten Freigetränk geplant sowie eine digitale Schnitzeljagd mit Gewinnen. Nähere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen folgen über die Nachrichtenkanäle der Stadt.

Geführte Radtouren gibt es in Günzburg, Krumbach, Burgau und Ichenhausen

Auch in Krumbach werden geführte Radtouren angeboten. Am Mittwoch, 9. Juli, geht es um 10 Uhr im Stadtpark gemeinsam mit Stadtführer Peter Bauer und der Abteilung Wirtschaft und Tourismus mit einer Radtour los. Anmeldung unter: spaun@stadt.krumbach.de. Des Weiteren gibt es eine Radschnitzeljagd quer durch Krumbach mit Gewinnen. Informationen gibt es ab dem 9. Juli im Rathaus sowie auf der städtischen Website www.krumbach.de. In Kooperation mit dem Heimatverein Krumbach lädt die Stadt jeweils am Sonntag, 13. Juli, und am Sonntag, 27. Juli, zu zwei geführten Radtouren ein.

Nachdem Burgau 2024 beim Stadtradeln als „aktivste Kommune im Landkreis“ ausgezeichnet wurde, ist die Motivation in der Stadt groß, so das Landratsamt. Ein Höhepunkt stelle die Sonderausstellung „Rauf aufs Rad: Burgau bewegt (sich)“ im Museum der Stadt Burgau dar. Die Fahrradbeauftragte der Stadt, Heidi Häuser, lädt des Weiteren zu mehreren Radtouren ein. Die Termine können Interessierte auf der städtischen Homepage einsehen. Am Montag, 21. Juli, treffen sich Bürgermeister Martin Brenner und die Stadträte zur gemeinsamen Erkundungstour mit dem Fahrrad. An dieser Stelle könnten Bürgerinnen und Bürgern mit den Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister ins Gespräch kommen.

Die Anmeldung zum Stadtradeln ist jetzt noch möglich

Ichenhausen freut sich, dass es zum fünften Mal mit dabei ist. Zum Start lädt Sportreferentin Heike Glassenhart zu einer circa 20 Kilometer langen Auftakttour ein: am Mittwoch, 9. Juli, um 16.30 Uhr am Changée-Platz am Rathaus Ichenhausen. Informationen gibt es auf der Website der Stadt.

Wer am Stadtradeln teilnehmen möchte und sich noch nicht registriert hat, kann dies über folgenden Link tun: www.stadtradeln.de/registrieren. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Kampagne und den Teilnahmebedingungen. (AZ)