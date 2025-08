So laufen die Aufbauarbeiten fürs Günzburger Volksfest bei „Schausteller-Idealwetter“

Auf dem Festplatz am Günzburger Auweg wird in diesen Tagen viel gewischt und geschrubbt. Während ein leichter Wind über das Gelände weht, machen die Schaustellerinnen und Schausteller am Mittwochvormittag ihre Fahrgeschäfte und Essensstände hübsch für das Volksfest, das am Freitag beginnt. Pünktlich zu den Aufbauarbeiten hat sich das Wetter gedreht, nach Wochen voller Regen und Kälte soll es laut Wetterbericht nun wieder sonnig werden. Das stimmt die Betreiber optimistisch.

