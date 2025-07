Oberbürgermeister-Wahl: Bekommt Baisch Beistand?

Es war keine große Überraschung, die Thomas Ermer am Dienstagabend in der Wasserburger Sportgaststätte zu verkünden hatte: Als Leiter der CSU-Kandidatenkür für die Oberbürgermeisterwahl in Günzburg vermeldete der Günzburger Stadtrat, dass sein Fraktionskollege Stefan Baisch mit 29 von 29 Stimmen gewählt wurde. Es ist ein Wahlergebnis, das dem 41-Jährigen den Rücken stärken soll für den anstehenden Wahlkampf, so hatte es sich auch Landrat und CSU-Kreisvorsitzender Hans Reichhart vorher gewünscht. „Es werden harte Monate werden“, machte Reichhart den versammelten Mitgliedern deutlich.

