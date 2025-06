Nehmen auch die Badeunfälle im Landkreis Günzburg zu?

In den vergangenen Wochen hat es in Bayern und in ganz Deutschland unzählige Badeunfälle gegeben, die teilweise ein tödliches Ende genommen haben. Im Burgauer Freibad ist es zuletzt am Sonntagnachmittag zu einem Badeunfall mit einem 5-jährigen Mädchen gekommen – glücklicherweise mit einem glimpflichen Ende. Ein 31-jähriger Badegast hatte nach Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr eine 5-Jährige am Boden des Nichtschwimmerbeckens erkannt, holte das Mädchen aus dem Wasser. Der Bademeister begann sofort mit der Reanimation. Daraufhin erlangte das Mädchen das Bewusstsein wieder. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Kinderklinik geflogen und ist laut Polizei außer Lebensgefahr.

