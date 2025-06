Werden Krähen im Landkreis Günzburg zum Problem?

Eine ungewöhnliche Nachricht ist Ende Mai in dem WhatsApp-Kanal der Stadt Burgau aufgetaucht. Dort und auf der Website warnt die Stadt vor brütenden Krähen am städtischen Friedhof. Es sei Vorsicht geboten, da die Tiere ihr Revier verteidigen. Doch nicht nur auf dem Friedhof der Stadt Burgau sind die schwarzen Vögel ein Problem. Saatkrähen richten in der Landwirtschaft immer wieder Schäden an, laut dem Bayerischen Bauernverband (BBV) auch im Landkreis Günzburg. Wird die Krähe zum Problemvogel?

