Hoffnung in acht Metern Tiefe: Gefundener Stiefel hat ein Feuerwehrlogo

Nadja Root ist auf dem Sprung, als sie den Anruf entgegennimmt. „Puh, wie es mir geht?“, sie schnauft kurz durch und überlegt. „Ich bin aufgeregt, wütend, habe gemischte Gefühle“, sagt sie dann. Sie nimmt sich kurz Zeit, will aber gleich wieder losfahren in Richtung Lauingen. An die Stelle der Donau, wo sie ihren vermissten Sohn vermutet – und inzwischen auch einen konkreten Hinweis darauf hat. Am Samstag haben Taucher im Rahmen einer privaten Suchaktion einen Stiefel in der Donau gefunden.

