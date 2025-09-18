Strafverfahren gegen Lkw-Fahrer aus Guinea-Bissau eingeleitet: Kontrolle an A8 bei Leipheim

Bei der A8 an der Rastanlage Leipheim hat die Polizei am Dienstagmittag ein Strafverfahren wegen eines illegalen Aufenthalts gegen einen Lkw-Fahrer eingeleitet. Dafür war neben einer Streife des Bundesamts für Logistik und Mobilität auch die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg vor Ort.

35-jähriger Fahrer aus Guinea-Bissau bei Leipheim kontrolliert

Laut Mitteilung konnte der kontrollierte 35-jährige Fahrer, der die Staatsangehörigkeit des westafrikanischen Landes Guinea-Bissau besaß, keine Fahrerbescheinigung vorweisen. Er habe für ein spanisches Logistikunternehmen Waren im gewerblichen Güterverkehr transportiert.

Diese Fahrerbescheinigung sei jedoch erforderlich, wenn Unternehmen ausländische Lkw-Fahrer in Deutschland einsetzen möchten, die normalerweise für die Arbeitsaufnahme in Deutschland im Besitz eines Aufenthaltstitels sein müssen. Das teilt die Polizei mit. Da der Fahrer zusätzlich keinen Nachweis seiner Berufskraftfahrerqualifikation vorzeigen konnte, wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Aufenthalts und ein Bußgeldverfahren nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz eingeleitet.

Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich und Ermittlungen

Der 35-Jährige musste eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen und das Bundesgebiet unverzüglich verlassen, heißt es weiter. Gegen das Logistikunternehmen werden die Ermittlungen durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität geführt. (AZ)