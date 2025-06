Auseinandersetzung mit Stangen und Baseballschläger: Wer hat etwas beobachtet?

Am Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr ist es in der Geschwister-Scholl-Straße/Mathias-Weishaupt-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Die Polizei berichtet von mehreren Mitteilungen von Anwohnern über herumschreiende Personen, welche aufeinander losgingen, die sowohl bei der Polizei Günzburg als auch am Notruf eingingen. Die Beamten waren nach eigenen Angaben schnell mit mehreren Streifenfahrzeugen vor Ort und konnten eine Gruppe von rund zehn Personen antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle fand die Polizei mehrere gefährliche Gegenstände wie Stangen, einen Baseballschläger und Pfefferspray auf. Die Personen machten keinerlei Verletzungen geltend und gaben sich wenig kooperativ, heißt es im Polizeibericht weiter. Die rivalisierende Gruppe entfernte sich vor Eintreffen der Beamten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung werden bei der Polizei Günzburg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der 08221/919-0 zu melden. Aufnahmen der Tatoder von den Personen, gegebenenfalls bei der Flucht, könnten ebenso relevant für die Ermittlungen sein. (AZ)